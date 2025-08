Laporta apre a una partita di Liga negli Stati Uniti (Mundo Deportivo)

In piena tournée asiatica il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha ribadito la sua visione imprenditoriale: non solo un club di calcio, ma un brand globale da esportare. Apre alla possibilità di disputare una gara di Liga negli Stati Uniti e rilancia i rapporti con Rakuten. Lo ha dichiarato ai media presenti a Seoul, come riportato da Mundo Deportivo in un articolo firmato da Joan Poquí.

L’ipotesi di una partita della Liga negli Usa:

Scrive Mundo Deportivo: «Oltre a chiarire che l’iscrizione di Joan Garcia non è legata a una possibile lunga assenza di Ter Stegen, Laporta ha riconosciuto di essere aperto all’ipotesi di disputare una partita di Liga negli Stati Uniti, purché non abbia ripercussioni sportive sul club, e ha ammesso contatti con la Liga in merito».

Laporta e la promozione globale del calcio spagnolo:

Joan Poquí riporta: «”Sono a disposizione della Liga. Se si tratta di una partita che la Liga ha bisogno di disputare negli Stati Uniti per promuovere la propria immagine e renderla più attraente commercialmente, siamo a disposizione della Liga in tal senso. Ovviamente, vogliamo che sia una partita che, per quanto possibile, non danneggi dal punto di vista sportivo – e credo che sarà organizzata in questo modo –, e abbiamo già comunicato alla Liga che siamo disponibili”, ha detto Laporta, sulla stessa linea di quanto aveva già dichiarato durante un’intervista con la Cnn».

Laporta su Rakuten e Mikitani:

Mundo Deportivo conclude: «Laporta è stato anche interrogato sull’aiuto economico fornito da Rakuten e dal suo fondatore Hiroshi Mikitani per poter realizzare la tournée, e il presidente del Barcellona ha sottolineato che “siamo aperti” a riprendere qualche tipo di collaborazione commerciale con l’azienda giapponese, che è stata sponsor principale del club tra il 2017 e il 2022. “Hanno mostrato interesse. Mikitani ha avuto un ruolo determinante per permetterci di andare in Giappone durante la tournée. Pensiamo che possa essere un buon collaboratore”, ha aggiunto Laporta a proposito di un possibile accordo con Rakuten».