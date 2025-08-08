La Ligue1 in Francia a prezzi stracciati sul nuovo canale della Lega: offerta a 10 euro al mese, poi 15 (Le Parisien)

Ligue1+ sarà disponibile dal 15 agosto con dirette, repliche e contenuti esclusivi. La piattaforma creata dalla Lega calcio francese punta a nuovi accordi per ampliare la distribuzione, con l’obiettivo di raggiungere un milione di abbonati nel primo anno.

Ligue1+ parte il 15 agosto

L’articolo di Le Parisien si apre così:

“Mancano pochi giorni al lancio ufficiale di Ligue 1 +, la nuova piattaforma per la trasmissione del campionato francese. Prima della messa in onda ufficiale, prevista per venerdì 15 agosto alle 19:15 precise, cioè 90 minuti prima del fischio d’inizio della stagione con la partita tra Rennes e Marsiglia, la campagna abbonamenti inizierà lunedì 11 agosto. Come annunciato questa mattina da Nicolas de Tavernost, presidente di Lfp Media, sarà previsto un prezzo speciale per i primi abbonati.”

Ligue1+ offre dirette, repliche e contenuti esclusivi: “La piattaforma sarà attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Oltre ai tre giorni di diretta, da venerdì a domenica, con otto dei nove match di Ligue 1 (l’ultimo è trasmesso da beIn Sports), la piattaforma offrirà repliche e contenuti esclusivi come serie su club o su giocatori, che si amplieranno nei mesi successivi.

Da notare che il canale sarà disponibile quasi su tutti i distributori, ad eccezione di Canal +, ha precisato Nicolas de Tavernost. Sono stati siglati accordi con Amazon, Dazn e i provider di accesso a Internet (Sfr, Free, Bouygues, Orange). Per quanto riguarda la pay-tv, nessun accordo è stato ancora trovato. «La porta resta aperta», ha concluso il presidente di Lfp Media.”

Prezzi promozionali da 9,99 euro per i primi abbonati

Le Parisien presenta i dettagli dei prezzi di Ligue1 +: “Il direttore generale della filiale commerciale della Lega calcio ha comunicato un prezzo mensile iniziale di 9,99 euro per i primi tre mesi, per poi passare a 14,99 euro. Questa offerta è riservata ai primi abbonati, fino al 31 agosto, con un impegno di 12 mesi. Il prezzo non riguarda le offerte senza vincolo, che costano 19,99 euro al mese.

Le altre offerte promozionali sono quelle già annunciate da settimane: 9,99 euro al mese per gli under 26 e 9,99 euro al mese per l’offerta mobile (senza possibilità di trasmettere sul televisore). Ligue 1 + punta a raggiungere «un milione di abbonati» nel primo anno, ha dichiarato Nicolas de Tavernost.”