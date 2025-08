La Liga ha scelto un allenatore per fare le designazioni arbitrali

La rivoluzione arbitrale in Spagna continua. La Liga e la Federcalcio hanno annunciato la nuova Commissione di Nomina, i tre responsabili delle designazioni arbitrali giornata dopo giornata. E la Liga ha sorpreso tutti nominando un allenatore anziché un arbitro come suo rappresentante. Si tratta di Gregorio Manzano, che condividerà il tavolo con Fran Soto, presidente del Comitato tecnico degli arbitri, e Teixeira Vitienes, ex arbitro.

“Per conto della Liga, il membro nominato è l’allenatore Gregorio Manzano Ballesteros – si legge nel comunicato – con una carriera che comprende oltre 400 partite come allenatore nazionale e internazionale. In Spagna, ha allenato squadre come l’Atlético Madrid, il Siviglia e il Maiorca, con cui ha vinto la Copa del Rey nella stagione 2002/03. A livello internazionale, ha allenato per cinque stagioni nella Super League cinese con club come lo Shanghai Shenhua e il Beijing Guoan, con cui ha anche partecipato alla Champions League cinese”.