La clinica Monarka dove Guardiola cura l’invecchiamento e ritrova sé stesso (L’Equipe)

“La prima, la dottoressa Mireia Illueca, ha operato il coach per un’ernia del disco il 22 agosto 2023. La seconda, Montse Escobar, è una psicologa e, secondo la clinica, ha la capacità di identificare le “radici emotive dei disturbi fisici“. Questa è l’unicità della struttura, o almeno l’immagine che vuole trasmettere. Dal nome della clinica, che richiama la farfalla monarca, capace di migrare per distanze fino a 5.000 km, al sito web curato nei minimi dettagli, l’idea è sempre la stessa: alla Monarka dicono di curare in modo diverso, attraverso un approccio “integrativo, umano e olistico” , tecnologie avanzate e studi scientifici all’avanguardia”.