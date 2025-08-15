Jacobs ormai non corre più, si ferma un’altra volta. La Federazione lo convoca a Roma per un check-up (Il Giornale)

Tra un mese ci sono i Mondiali e il suo miglior tempo stagionale resta lo scadente 10" 30 in Finlandia. La Federazione è preoccupata

Dov’è finito Marcell Jacobs? Ormai è un fantasma, non corre quasi più. È di ieri l’ennesimo forfait, il quarto della stagione. Avrebbe dovuto partecipare alle gare di Diamond League a Losanna e a Bruxelles ma ha annunciato il forfait per una lesione muscolare. Tra un mese ci sono i Mondiali e a questo punto la preoccupazione comincia a essere giustificata. Tant’è vero che la Federazione lo ha convocato per valutare le sue condizioni fisiche.

Ieri Jacobs ha scritto sui social per annunciare il preoccupante forfait per le prossime due gare di Diamond League, a Losanna e Bruxelles, in cui era iscritto, «a causa di una lesione muscolare di lieve entità occorsa in questi giorni durante l’allenamento». Il poliziotto avrebbe dovuto scattare ai blocchi il 20 e 22 agosto, e invece ancora una volta deve rinunciare agli amati 100 metri. È già la quarta volta che quest’estate è costretto a dire no agli organizzatori degli eventi: è già successo a giugno per lo Sprint Festival di Roma e a inizio luglio per il meeting di Nancy. Ma proprio ora non ci voleva perché manca meno di un mese al Mondiale di Tokyo, che«resta l’obiettivo principale», fa sapere lo staff del campione. Finora, Jacobs non ha

corso meglio del 10”30 di Turku, in Finlandia, un tempo lontanissimo da quello degli uomini più veloci del pianeta. Preoccupata anche la Fidal che l’ha invitato a Roma per sottoporsi ad una serie di esami diagnostici al fine di valutare il suo stato di salute in funzione proprio della partecipazione ai mondiali.

Mistero Jacobs: salta Nancy per infortunio muscolare, nessuno conferma, la federazione non sa nulla di lui (il 3 luglio)

Marcell Jacobs resta uno dei più grandi misteri dell’atletica leggera, non solo italiana. Sarà certamente per sempre nella storia grazie alla medaglia d’oro conquistata sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo: un risultato sbalorditivo e probabilmente irripetibile. Dopodiché la sua carriera è stata costellata di infortuni, rinunce, pochissime vittorie ma proprio pochissime (tra cui spicca un oro ai Mondiali indoor). È riapparso in discreta forma alle Olimpiadi di Parigi dove ha chiuso quinto in finale (sempre 100 metri). Oggi ha trent’anni. Il Corriere della sera, con Marco Bonarrigo, cerca di fare chiarezza sull’attuale situazione del velocista italiano.

«Non vi nascondo che ho fatto fatica a dormire perché dopo aver lavorato a lungo all’accordo per avere Marcell Jacobs qui a Nancy, per noi la sua presenza era ormai scontata». Parole di Pascal Thiébaut, ex mezzofondista francese, attuale organizzatore del Meeting Stanislas della cittadina francese. (…) «Tre giorni fa — ha spiegato Thiébaut ai cronisti de L’est Républicain — ho ricevuto dall’agente di Jacobs (Marcello Magnani, ndr) un bollettino medico in cui si parla di una lesione muscolare alla coscia sinistra».

Servono le parole di un organizzatore transalpino, insomma, per svelare che dietro la controprestazione dell’ex olimpionico a Turku, il 17 giugno, si nasconderebbe l’ennesimo problema muscolare. Stando al programma di gara originale, il prossimo appuntamento agonistico del bresciano è il Meeting di Losanna del 20 agosto.

Lo stesso Marcell sui social aveva ironizzato sui critici, escludendo ogni problema fisico.