Ormai i flop di Jacobs non fanno manco più notizia: in Finlandia ha corso in 10″ e 44

Pessimo rientro in pista dopo nove mesi. Ora rimodulerà la programmazione in vista dei Mondiali di settembre. Non correrà più a Roma venerdì

Marcell Jacobs continua a deludere sé stesso e i suoi fan. La novità è che i suoi flop non fanno nemmeno più notizia. Corsport e Gazzetta ne scrivono all’interno.

Marcell Jacobs, il cantiere è ancora aperto: giudizio sospeso

Scrive il Corriere dello Sport:

“Un 100, quello della prima batteria, piuttosto incolore da 10″30 (+0.7 il vento a favore). Un altro 100, quello della finale, dove spunta una sorta di bandiera bianca: un 10″44 frenando. Dalla fresca Finlandia, dalla verde Turku dove si svolgono i “Paavo Nurmi Games”, meeting Gold del circuito Continental Tour, Marcell Jacobs torna con la consapevolezza che il cantiere sia ancora aperto. O che la “road to Tokyo”, come l’ha chiamata pensando ai Mondiali di settembre, sia ancora tutta da costruire. Per il momento il giudizio è sospeso”.

“L’uomo copertina del meeting finlandese è un italiano di Desenzano del Garda nato in Texas. E l’uomo copertina viene difatti acclamato trionfalmente, lui che lo scorso anno era sceso due volte sotto i 10″ (9″99 e 9″92, ancora record della pista) e aveva chiuso le valigie per riaprirle due mesi dopo a Parigi. L’uomo copertina manca dalle competizioni da 134 giorni. Il ritorno è però più faticoso del previsto. Buono il tempo di reazione da 0,143, ma poi Jacobs si perde dietro al canadese Blake (10″19), al sudafricano Richardson (10″22) e pure al danese Hansen (10″26). Per l’azzurro, quarto, è 10″30, il peggior debutto dal 10″31 del 2019, dunque ben prima che il gardesano gelasse il mondo ai Giochi di Tokyo. La qualificazione per la finale è acciuffata per i capelli”.

“Quando, un’ora e un quarto più tardi, Marcell si presenta sui blocchi della prima corsia, è tranquillo, offre una partenza superiore alla precedente ma poco più. Con un metro di vento a favore, vince il britannico Glave in 10″08, seguito dal canadese Blake con 10″09 e dal ghanese Azamati con 10″10. Jacobs, che vista la malaparata decide di non rischiare e rallenta vistosamente a 15/20 metri dal traguardo, chiude ultimo in un 10″44. È un brutto pomeriggio”.

L’oro olimpico di Tokyo prende una decisione: dopo il flop si ferma

Questo invece quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

“L’attesa era tanta ma, questa volta, il meeting di Turku (Finlandia) non lascia buone sensazioni a Marcell Jacobs. L’oro olimpico di Tokyo, al rientro in pista dopo nove mesi, in batteria ferma il cronometro sui 10″30 (vento +0.7), accedendo alla finale solo grazie a un ripescaggio. Finale poi ancora più amara per l’azzurro, che ha peggiorato il suo tempo (10″44) chiudendo all’ottavo e ultimo posto. Vittoria per il britannico Romell Glave in 10″08, secondo il canadese Jerome Blake (10″09), terzo il ghanese Benjamin Azamati (10″10)”.