In Spagna gli arbitri come i collaboratori di giustizia: sono tenuti nascosti fino a un giorno prima della partita
Il Mundo Deportivo: è un provvedimento per evitare le campagne mediatiche della tv del Real Madrid per screditare il direttore di gara di turno
La Federazione spagnola cambia le regole: gli arbitri delle partite di Liga saranno annunciati soltanto il giorno precedente, entro le ore 16. Marca (quotidiano di Madrid) scrive che è per proteggerli. Mundo Deportivo (quotidiano catalano) esplicita che è una mossa per evitare che per tutta la settimana la tv del Real Madrid metta in piedi una campagna mediatica contro il direttore di gara toccato ai Blancos.
Gli arbitri vengono tenuti nascosti, più o meno come i collaboratori di giustizia.
Arbitri annunciati solo il giorno prima delle partite (Marca)
Marca presenta questo cambiamento così:“La Federazione calcistica spagnola, attraverso l’organo direttivo incaricato delle designazioni arbitrali del calcio professionistico spagnolo (Comitato Arbitrale, Cacp), ha ufficializzato una decisione che rappresenta una novità rispetto a quanto stabilito negli ultimi anni: «Le squadre arbitrali di ciascuna partita saranno pubblicate il giorno precedente alla disputa, prima delle ore 16:00».
Mentre, ad esempio, nella scorsa stagione, per una giornata normale che iniziava il venerdì e terminava il lunedì, la Rfef pubblicava le designazioni arbitrali di ciascuna delle 10 partite di Primera o delle 11 di Segunda il giovedì della stessa settimana; ora le renderà note un giorno prima.”
Marca conclude: “Attraverso un comunicato, la Federcalcio ha confermato che questa decisione fa parte di una serie di misure adottate nel processo di riorganizzazione del settore arbitrale «adottate per questa stagione tra tutti gli attori del calcio spagnolo».”
L’obiettivo è evitare pressioni (Mundo Deportivo)
Mundo Deportivo è più esplicito, va al sodo: “Una misura volta a cercare di evitare, per quanto possibile, le campagne di pressione esercitate contro gli arbitri nei giorni precedenti le partite. Una tattica molto utilizzata, ad esempio, dal Real Madrid attraverso il suo canale televisivo, con servizi polemici quando l’arbitro scelto per dirigere la squadra ‘merengue’ non era di suo gradimento.”
Di seguito il comunicato ufficiale dalla Liga:
“Il Comitato arbitrale (Cacp), organo della Federazione spagnola incaricato delle designazioni arbitrali del calcio professionistico, pubblicherà le squadre arbitrali di ciascuna partita il giorno precedente alla disputa, prima delle ore 16. Una decisione che fa parte della serie di misure di riorganizzazione del settore arbitrale adottate per questa stagione da tutti gli attori del calcio spagnolo. In questo modo, il giovedì si conosceranno gli arbitri delle partite del venerdì, il venerdì quelli del sabato, e così via per tutti gli incontri di LaLiga Ea Sports e LaLiga Hypermotion”