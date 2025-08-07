In Inghilterra spruzzeranno uno spray al Dna addosso ai tifosi per “marcare” i violenti, resta impresso sulla pelle (Times)

Si comincia nella contea di Cheshire. Lo spray è invisibile ma resta attaccato a pelle e vestiti per mesi e quindi ti rende identificabile

In Inghilterra le forze di polizia forniranno agli agenti presenti alle partite di calcio uno spray invisibile che potrà essere spruzzato sui tifosi all’entrata degli estati per poi marcare i violenti e identificarli. Si comincia con la polizia del Cheshire nelle partite di League One della contea, scrive il Times.

Lo spray si chiama “SelectaDNA”: è invisibile, ma i vestiti o la pelle restano marchiati con una soluzione di Dna codificata in modo univoco, che sarà visibile ai raggi Uv per mesi.

Le statistiche più recenti sui disordini nel calcio hanno mostrato un aumento del 18 per cento nel numero di partite in cui si sono verificati incidenti in Inghilterra e Galles, scrive il Times. La polizia del Cheshire spera che lo spray scoraggi i teppisti o chiunque tenga comportamenti antisociali in prossimità delle partite, anche nei centri cittadini e nei pub, sapendo che il tag del Dna li ricollegherà alla scena di un potenziale crimine.

Mark Roberts, capo della polizia e responsabile della vigilanza sul calcio in Inghilterra, dice: “Sappiamo che la stragrande maggioranza dei tifosi di calcio rispetta la legge, ma purtroppo a volte ce ne sono alcuni che hanno intenzione di causare disordini, ed è per questo che è essenziale un’intensa operazione di polizia. Sono convinto che questo nuovo strumento farà davvero la differenza, aiutando a identificare e scoraggiare i criminali che assistono alle partite di calcio”.

Qui in Italia ancora protestano per la “schedatura” della tessera del tifoso.