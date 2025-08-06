Il Psg riprende la preparazione e in Francia già si lamentano per il poco tempo a disposizione (questo è il calcio, baby)

Il Psg ha ripreso la preparazione solo oggi, a causa delle tre settimane di vacanze date ai calciatori dopo le fatiche dell’ultima stagione che hanno visto i parigini arrivare in fondo a tutte le competizione. E, soprattutto, disputare la finale del Mondiale per Club, cosa che ha comportato la ripresa solo oggi. In Francia già si lamentano di questa insolita preparazione che vedrà i transalpini avere solo sei giorni per allenarsi. Mercoledì prossimo, infatti, ad Udine è in programma la Supercoppa Europea contro il Tottenham. A seguire quanto si legge su L’Equipe.

Psg, iniziata la preparazione: tra una settimana subito il debutto

“Il Psg, che riprende gli allenamenti questo mercoledì mattina, darà il via alla sua stagione. Prima della prima partita, non avrà altra preparazione se non sei giorni di allenamento. Come gestiranno i campioni d’Europa questa situazione senza precedenti?”