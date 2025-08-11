Il declino di Pintus al Real Madrid: è stato retrocesso, il nuovo guru (voluto da Xabi Alonso) è Camenforte

Il declino di Pintus al Real Madrid: è stato retrocesso, il nuovo guru ora è Camenforte (As)

Come riportato da As, al Real Madrid cambia la guida della preparazione atletica: Ismael Camenforte, già al fianco di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, prende il posto di Antonio Pintus che resterà nello staff con un ruolo ridimensionato. Una scelta legata sia alla fiducia riposta dal club nel tecnico basco, sia alla volontà di voltare pagina dopo l’ultima stagione segnata da risultati deludenti e troppi infortuni.

Pintus non fu portato da Ancelotti

Diario As scrive a proposito di Camenforte:

«Cresciuto nel Barcellona e nel New York City, squadra “gemella” del Manchester City, si è fatto un nome durante la sua esperienza con la nazionale danese, da lì è stato ingaggiato dal Bayer Leverkusen diventandone preparatore atletico e lavorando a stretto contatto con Xabi Alonso. Paulino Granero ricorda quella Danimarca che eliminò la Russia, squadra in cui lui stesso lavorava, durante l’Europeo 2021, nell’ultima partita della fase a gironi: “Volavano, si sentiva la mano di Isma in quella squadra”. Vinsero 4-1 e quella Danimarca arrivò fino alle semifinali, dove fu sconfitta di misura dall’Inghilterra».

As prosegue: «Ma perché ci sia un nuovo guru, deve uscire il precedente. E il precedente è Antonio Pintus. Il fondatore del celebre “metodo Pintus”, considerato fondamentale per la conquista di quattro Champions con il Real Madrid, ha perso centralità ed è passato in secondo piano nella preparazione atletica della squadra. Il club lo mantiene nello staff tecnico, ma con l’incarico di performance manager. Il progetto della preparazione estiva è stato opera di Camenforte e già al Mondiale per Club il catalano aveva preso il comando, con l’italiano relegato in un ruolo più discreto e con scarsa partecipazione alle sedute di allenamento».

La testata spiega: «Pintus ha un contratto con il Real Madrid e, salvo clamorose sorprese, resterà nel club anche in questa stagione, nel ruolo che è stato pensato per lui. Non arrivò con Ancelotti: il suo ritorno fu una scelta della società che conservava un ottimo ricordo della sua prima esperienza nell’era Zidane. E i risultati arrivarono, visto che in tre stagioni il club ha conquistato due “doblete” Liga–Champions. Tuttavia, il rendimento deludente della squadra nella scorsa stagione e, soprattutto, la serie di infortuni che hanno colpito la rosa, hanno incrinato la fiducia in Pintus. Inoltre, il club ha dato pieni poteri a Xabi Alonso che è arrivato portando con sé Camenforte come responsabile della preparazione fisica. Non possono esserci due teste al comando».