Il Bayern pensi alla salute dei suoi giocatori invece di pensare ai dollari di Infantino (Süddeutsche)

L'attacco del giornale tedesco a Rummenigge: "Se i dirigenti facessero meglio il loro lavoro non sarebbero così dipendenti dal denaro della Fifa"

Prendi Musiala. Vittima del Mondiale per Club. E’ l’innesco di un pezzo della Süddeutsche Zeitung per attaccare Infantino: potrebbero farci una rubrica fissa. “Il sistema esige troppo dai giocatori – scrive il giornale tedesco – E i club che dovrebbero proteggere i propri giocatori lo assecondano troppo spesso, non ultimo il Bayern Monaco”.

Il fatto è che Karl-Heinz Rummenigge, ex amministratore delegato del Bayer e tuttora membro influente del consiglio di sorveglianza del club, ha fatto una polemica nei giorni scorsi: i giocatori guadagnano tantissimo, non possono lamentarsi. E’ un suo mantra. La Sz ci torna puntando però al Presidente della Fifa.

Le manie di potere e la megalomania di Gianni Infantino fanno sì che i migliori giocatori internazionali giocheranno da agosto 2023 a giugno 2027 praticamente senza una lunga pausa, disputando partite più intense che mai. Il numero di coloro che subiranno uno sforzo eccessivo e costante nei prossimi mesi sarà di gran lunga maggiore. Ma per favore, non drammatizziamo…”

“Sulla questione del Mondiale per Club, Rummenigge si sta allontanando molto dagli interessi dei giocatori e si sta avvicinando molto a quelli di Infantino. Il Bayern di Rummenigge potrebbe fare la sua parte ristrutturando la propria dirigenza in modo da dover gestire qualche trasferimento a prezzi esorbitanti in meno e qualche buonuscita ufficiale in meno. In questo modo non sarebbe così dipendente dai dollari del Mondiale per Club di Infantino e da altre fonti di reddito aggiuntive”.

