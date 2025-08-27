Hojlund-Napoli, fumata bianca in arrivo: intesa raggiunta col Manchester United (Accomando)

Hojlund-Napoli, ci siamo. L’attaccante danese può ormai considerarsi un nuovo calciatore azzurro. Erano ormai diverse ore che si attendeva la fumata bianca, sembrerebbe essere in procinto di arrivare. A riferirlo è l’esperto di mercato Orazio Accomando, il quale ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti tramite un post su “X”.

Hojlund-Napoli, ci siamo!

“Napoli, intesa di massima raggiunta con il ManchesterUnited per Rasmus Hojlund. Operazione in prestito con obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Adesso restano da perfezionare gli ultimi dettagli dell’operazione, ormai ad un passo dalla chiusura per circa 45M”.

⌛️ #Napoli, intesa di massima raggiunta con il #ManchesterUnited per Rasmus #Hojlund. Operazione in prestito con obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Adesso restano da perfezionare gli ultimi dettagli dell’operazione, ormai ad un passo dalla chiusura per circa… https://t.co/M6fSGJjAx2 pic.twitter.com/a8oPEgaor3 — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 27, 2025

Il Napoli ha umiliato il Milan sul centravanti. Capuano: rovesciamento strutturale dei rapporti di forza

Il calciomercato ha certificato quel che il campo ha chiarito con forza negli ultimi campionati (fatta eccezione per lo scudetto vinto con Pioli e ai tempi di Maldini). E cioè che il Napoli è superiore al Milan. Ma questa sessione, con la ricerca del centravanti, ha sancito che anche come società il Napoli è ormai nettamente superiore. Il club di De Laurentiis viaggia in un’altra dimensione rispetto al club rossonero (e ormai probabilmente anche al resto delle società italiane). In realtà non c’è nemmeno notizia. È tutto fin troppo evidente. Anche se il campo tre stagioni fa sancì in Champions la vittoria dei rossoneri nello scontro diretto nei quarti di finale. Furono due partite condizionate dagli infortuni che falcidiarono gli azzurri e qualcuno sostiene anche da decisioni arbitrali dubbie.

Il Milan è uscito malissimo da questo braccio di ferro sul mercato col Napoli. La corsa al centravanti ha chiarito in via definitiva i reali rapporti di forza tra le due società. Il Napoli in una settimana ha chiuso Hojlund. Ha risolto l’emergenza Lukaku da club di primissima fascia. Ha convocato l’unità di crisi, ha deciso come muoversi e ha raggiunto l’obiettivo. Molto probabilmente con una formula nemmeno così onerosa (il prestito che diventerebbe obbligo d’acquisto solo a determinate condizioni). Tutto questo mentre il Milan ancora arranca. Il club rossonero ha persino provato a soffiare il danese al Napoli e ha clamorosamente fallito. Rimediando una figuraccia mica da ridere. E ha finito per ridursi a portare a Milanello Harder che al momento è poco più di un giocatore promettente (era il secondo di Gyokeres allo Sporting). Entrambi sono danesi. Harder ha una presenza in Nazionale. Hojlund 26 con 8 gol segnati. Ha giocato l’Europeo da titolare.

Poi magari Harder si rivelerà un fuoriclasse ma ad oggi la prima scelta era ed è Hojlund e il Napoli se lo sta prendendo con irrisoria facilità.