Dall’Inghilterra – Napoli, il nome nuovo per il centrocampo è quello di Kobbie Mainoo

Già protagonista nella nazionale inglese, il classe 2005 milita attualmente tra le fila del Manchester United

Un nome nuovo ha cominciato a circolare negli ultimi minuti per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Ci riferiamo a quello di Kobbie Mainoo, 20enne centrocampista del Manchester United e della nazionale inglese. Secondo fonti d’oltremanica, tra cui il “Daily Mail“, il classe 2005 di Stockport sarebbe un obiettivo reale sulla lista del club azzurro. La notizia è stata lanciata dal giornalista Jack Gaughan.

Napoli-Mainoo, le voci dall’Inghilterra

A volte ritornano. Marco Brescianini pare essere di nuovo nel mirino del Napoli. Lo scorso anno svolse le visite mediche, ma subito dopo firmò con l’Atalanta e gli azzurri virarono su Scott McTominay. Oggi il Napoli ha bisogno di un ulteriore centrocampista, ed è tornato di moda il nome dell’ex Frosinone.

Brescianini di nuovo nel mirino del Napoli, pronti 15 milioni da offrire all’Atalanta

