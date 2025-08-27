Dall’Inghilterra – Napoli, il nome nuovo per il centrocampo è quello di Kobbie Mainoo

Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

A un anno di distanza, il Napoli torna su Marco Brescianini. Nell’estate 2024, il centrocampista aveva già svolto le visite mediche con il club azzurro prima del ritorno di fiamma dell’Atalanta che alla fine convinse il classe 2000 a sposare il progetto nerazzurro. Ora, il Napoli torna sul centrocampista ex Frosinone. Già avvenuti i primi contatti con l’Atalanta, che però prima vuole trovare il suo eventuale sostituto. Dopo una stagione da 38 presenze, 6 gol e 2 assist con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli è disposto a investire 15 milioni mentre l’Atalanta ancora non si è espressa.

A confermare l’indiscrezione è anche l’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube:

«La possibile uscita di Musah dal Milan per l’Atalanta è collegata alla possibile uscita di Brescianini per andare a Napoli. Gli azzurri stavano pensando a questo vecchio pallino: il Napoli è su Marco Brescianini, lo confermo. Ma l’Atalanta vuole prima capire se ci sono margini per arrivare a Musah».