Dall’Inghilterra – Napoli, il nome nuovo per il centrocampo è quello di Kobbie Mainoo
Già protagonista nella nazionale inglese, il classe 2005 milita attualmente tra le fila del Manchester United
Un nome nuovo ha cominciato a circolare negli ultimi minuti per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Ci riferiamo a quello di Kobbie Mainoo, 20enne centrocampista del Manchester United e della nazionale inglese. Secondo fonti d’oltremanica, tra cui il “Daily Mail“, il classe 2005 di Stockport sarebbe un obiettivo reale sulla lista del club azzurro. La notizia è stata lanciata dal giornalista Jack Gaughan.
Napoli-Mainoo, le voci dall’Inghilterra
🚨 BREAKING:
Napoli are emerging as surprise suitors for Manchester United midfielder Kobbie Mainoo.#MUFC [@Jack_Gaughan] pic.twitter.com/R8es0wXLPL
— UtdXclusive (@UtdXclusive) August 27, 2025
🚨 | Napoli are interested in signing Kobbie Mainoo. They are expected to raise the prospect of signing the midfielder to #mufc this week. [@Jack_Gaughan] pic.twitter.com/2OJtHqhFgm
— UtdDistrict (@UtdDistrict) August 27, 2025
A volte ritornano. Marco Brescianini pare essere di nuovo nel mirino del Napoli. Lo scorso anno svolse le visite mediche, ma subito dopo firmò con l’Atalanta e gli azzurri virarono su Scott McTominay. Oggi il Napoli ha bisogno di un ulteriore centrocampista, ed è tornato di moda il nome dell’ex Frosinone.