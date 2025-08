Dani Olmo svela: «Flick ogni tanto parla in spagnolo, quando si arrabbia in inglese, il tedesco solo con lo staff»

In una serie di dichiarazioni rilasciate al Mundo Deportivo, Dani Olmo ha svelato un dettaglio curioso sull’allenatore del Barcellona, Hansi Flick. A quanto pare, il modo in cui parla – e con chi – è una spia del suo stato emotivo: «Ogni tanto dice qualche parola in spagnolo. Soprattutto quando non è arrabbiato. Quando si arrabbia, parla in inglese». Secondo Olmo, Flick parla tedesco solo con il suo staff tecnico più vicino.

È molto esigente nei tuoi confronti?

«Sì, lo è sempre stato».

Più sul campo o più su dettagli extra-sportivi, come la puntualità?

«Tutto è un effetto cumulativo. Essere puntuali, ad esempio, è un segno di rispetto per i colleghi e il personale. Questo lo sappiamo bene, e poi sul campo c’è la richiesta che ci viene rivolta».

Per favore, definisci Flick.

«Un allenatore amichevole e con le idee chiare. Sa cosa vuole, come vuole che giochiamo. E noi lo sappiamo perfettamente. In questo senso, è ambizioso».

Il centrocampista catalano ha commentato anche le voci sulla fascia di capitano, mentre il futuro di Ter Stegen resta incerto dopo un nuovo intervento: «Marc sta bene, si sta riprendendo dall’operazione, è un giocatore importante. Non ha potuto viaggiare proprio per l’intervento» ha detto.«Marc è il capitano. Non so se saremo noi giocatori a votare i capitani. All’interno dello spogliatoio non abbiamo questo dubbio su chi sarà il capitano e non parliamo dell’argomento. Le discussioni stanno avvenendo più fuori che dentro, qui dentro non ci poniamo né domande né risposte».

“Ogni giorno, senza eccezioni, prima dell’inizio dell’allenamento, i giocatori devono salire sulla bilancia. I dati vengono registrati e valutati settimanalmente. Era dai tempi di Luis Enrique che non si assisteva a una “marcatura” così esaustiva dei parametri fisici. Nei test medici, l’allenatore tedesco ha incluso anche l’analisi dentale per completare il quadro clinico di ogni giocatore”.

I giocatori si allenano la mattina di una partita.

“Per i giocatori è prevista una sessione di attivazione al mattino del giorno della partita. Flick considera questa sessione di allenamento essenziale per preparare le partite. In effetti, alcune formazioni hanno subito cambiamenti dopo questa sessione“.

Flick tiene molto al riposo dei suoi giocatori:

“Sono stati eliminati i viaggi di ritorno a notte fonda. Se la squadra gioca in trasferta alle 21.00 o più tardi e il volo dura più di un’ora e mezza, la squadra pernotta nella città in cui si è disputata la partita. Flick ritiene che i giocatori abbiano di riposo dopo una partita e non è favorevole all’arrivo alle tre del mattino, con il corpo del giocatore esausto e che ha dormito poco durante il viaggio”.