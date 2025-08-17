Chelsea, caos biglietti a Stamford Bridge: «Un vero disastro», il club si scusa

Il nuovo sistema di biglietteria digitale ha creato disagi e lunghe attese ai tifosi, costringendo il club a scusarsi. Il Sun racconta le proteste sui social: «Tutti i tifosi stanno avendo difficoltà a entrare per la partita. Fate di meglio».

Problemi al debutto stagionale per il Chelsea fuori dal campo. Come riportato dal Sun, il nuovo sistema di biglietteria digitale introdotto a Stamford Bridge in occasione della sfida con il Crystal Palace ha causato lunghe attese e disagi per i tifosi, costringendo il club a scusarsi ufficialmente.

Le difficoltà nell’accesso allo stadio:

La conduttrice e tifosa del Chelsea Olivia Buzaglo si è sfogata su X: «I biglietti non funzionano a nessuno», ha detto, definendo la situazione «un vero disastro, per usare un eufemismo». Il Sun racconta: “Un tifoso che aveva pagato fino a 230 sterline per un biglietto si è sentito dire che il suo non era valido, rimanendo bloccato fuori dallo stadio mentre il club cercava di risolvere il problema. Al fischio d’inizio, alle 14, sembrava però che la maggior parte dei tifosi fosse riuscita ad accedere all’impianto”. Un altro tifoso ha caricato alcune foto della situazione e ha scritto su X, taggando il club: «Tutti i tifosi stanno avendo difficoltà a entrare per la partita. Fate di meglio».

La risposta del Chelsea:

Il Chelsea ha dichiarato in un comunicato: «Il club è a conoscenza del fatto che ci sono stati alcuni problemi con il sistema di biglietteria per circa 30 minuti, tra le 12:30 e le 13:00, prima della partita di Premier League di oggi contro il Crystal Palace. Faremo tutto il possibile affinché ciò non accada di nuovo. Ci scusiamo con i tifosi che sono stati coinvolti e li ringraziamo per la loro pazienza. Il problema è stato risolto e tutti i tifosi muniti di biglietto sono stati ammessi allo stadio in sicurezza in tempo per il calcio d’inizio».

Le raccomandazioni del club:

Il Chelsea aveva incoraggiato i tifosi a presentarsi in anticipo per la partita. Dachn Finkelstein, membro del consiglio di amministrazione del club, aveva scritto su X: «Il nuovo sistema di biglietteria digitale per il Chelsea è un grande passo avanti. Ma posso consigliare di arrivare presto a Stamford Bridge domenica? Solo per darci la migliore possibilità mentre il sistema si assesta». Inoltre, secondo quanto riporta il Sun: “Il club aveva offerto il 50% di sconto sulle bevande a chiunque fosse arrivato tra le 12 e le 13, con i tornelli aperti dalle 12:30. I tifosi fuori dallo stadio hanno raccontato a SunSport che l’app non si caricava al momento di mostrare i biglietti ai cancelli; chi invece riusciva ad aprirla si ritrovava i biglietti scomparsi prima dell’ingresso”.