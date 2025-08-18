Si baserebbe a 48 squadre e non ci sarebbe più il limite di due club per nazione. Il Napoli è tra i club esclusi che ha aderito alla proposta di giocarlo ogni due anni

C’è anche il Napoli tra i club che vogliono il Mondiale per club ogni due anni (Guardian)

La Fifa vuole organizzare il Mondiale per club ogni due anni a partire dal 2029. E il Napoli è tra i club che hanno già aderito all’iniziativa, come scrive il Guardian.

Il Mondiale per club ogni due anni è possibile?

Il Guardian scrive che a premere sono soprattutto i club non qualificati all’ultima edizione:

“Il prossimo Mondiale per club è previsto tra quattro anni, ma la Fifa è sotto pressione da parte dei principali club affinché diventi un evento biennale. Si ritiene che il Real Madrid abbia sollevato la questione del passaggio a un ciclo di due anni durante i colloqui con la Fifa a Miami a giugno, proposta che ha ottenuto il sostegno di altri club che non si sono qualificati per il torneo di quest’anno, tra cui Barcellona, Manchester United, Liverpool e Napoli.

In particolare, il Liverpool è stato sfortunato a non partecipare quest’anno: soddisfaceva infatti uno dei criteri di qualificazione, essendo tra i primi otto club in Europa, ma è rimasto escluso perché la Fifa ha deciso di ammettere un massimo di due squadre per nazione. Chelsea e Manchester City hanno occupato i posti riservati all’Inghilterra come vincitori recenti della Champions League.”

La strada della Fifa è in salita

Il Guardian prosegue:

“Fonti Fifa hanno fatto sapere che, sebbene non ci sia alcuna intenzione seria di organizzare il Mondiale per club nel 2027, la situazione potrebbe cambiare dopo il 2029, con la possibilità di tenere un altro torneo già nel 2031.

Organizzare la nuova competizione ogni due anni aumenterebbe le tensioni sul calendario.

Fifa pronta a ridisegnare il Mondiale per club

La cadenza biennale sarebbe un compromesso possibile agli occhi della Fifa:

“Come contropartita per entrare più direttamente nel calcio dei club, fonti indicano che la Fifa potrebbe essere disposta a rimuovere la pausa internazionale di giugno, per ridurre il carico di lavoro dei giocatori e liberare spazio per eventi come il Mondiale per club. Tuttavia, la Uefa si opporrebbe, dato che utilizza quelle date estive per disputare le finali della Nations League.”

E infine il Guardian sottolinea:

“La Fifa è attualmente in fase di revisione dei criteri di qualificazione per il Mondiale per club 2029 e potrebbe eliminare il limite di due squadre per nazione. Come già riportato dal Guardian, si sta anche valutando un aumento del numero di squadre da 32 a 48. I Mondiali maschili del prossimo anno e i Mondiali femminili del 2031 prevedono infatti per la prima volta 48 squadre, quindi un’espansione del Mondiale per club sarebbe coerente con il modello dei tornei Fifa.”