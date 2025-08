Bilbao, nuova multa di novemila euro per cori denigratori contro il Barcellona (As)

La testata spagnola As racconta l’ennesimo capitolo della stagione difficile dell’Athletic Bilbao fuori dal campo: nuove sanzioni per i comportamenti dei tifosi, in merito agli insulti nei confronti del Barcellona, che si sommano a una lunga lista di multe. Una vicenda che riporta al centro il confine tra il tifo acceso e l’incitamento all’odio negli stadi.

La multa del Bilbao:

As scrive:«L’Athletic è solitamente molto riservato per quanto riguarda cifre di trasferimenti o tempi di recupero degli infortunati, ma la sua trasparenza è assoluta quando si tratta di informare sulle sanzioni ricevute per cattivi comportamenti del pubblico (…) Il Comitato Disciplinare della Federazione spagnola ha imposto una nuova multa, di 9.000 euro, per i cori ripetuti con insulti avvenuti nella partita contro il Barcellona, relativa all’ultima giornata della scorsa stagione (…) San Mamés era già un ambiente caldo per tutta la vicenda Nico della scorsa estate e alcuni atteggiamenti di Lamine hanno contribuito ad alzare la tensione. La delegazione blaugrana si è sentita maltrattata nel palco d’onore e ne è nato uno scontro dialettico davanti ai media tra il presidente Uriarte, Laporta e Masip».

Incitazione all’odio:

Secondo il Comitato d’Appello e dal Tad, nel caso di cori come “Puta Barça”«non si tratta di semplici manifestazioni di disapprovazione o di dispiacere, ma di espressioni che, per la loro letteralità e il loro carico semantico, trascendono l’ambito della critica o della rivalità sportiva per collocarsi nel terreno dell’incitazione alla violenza e del rifiuto frontale verso determinati collettivi». E il club del Bilbao ricorda: «Il rispetto deve essere uno dei principi fondamentali del tifo, evitando atti che danneggino l’immagine dell’Athletic Bilbao o provochino danni economici alla società».

L’accumulo di multe del Bilbao:

As conclude: «La società è sotto avvertimento dopo gli incidenti contro la Roma: se si verificheranno nuove infrazioni, sarà vietata la vendita di biglietti per la successiva partita in trasferta. Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa ha già proposto una sanzione all’Athletic Bilbao per un importo totale di 50.000 euro per varie infrazioni commesse nelle gare di andata e ritorno delle semifinali di Europa League contro il Manchester United. In precedenza, dopo la partita contro la Roma a San Mamés, erano stati pagati 34.000 euro. Lo scorso febbraio, il direttore generale del club, Jon Berasategi, ha rivelato che fino a quel momento della stagione l’Athletic Bilbao aveva accumulato multe per un valore di 25.000 euro per cori offensivi a San Mamés. Un totale di 110.000 euro, a cui si aggiungono le sanzioni della Liga».