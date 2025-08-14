Basta ridicole rincorse ai rigori: i giocatori sembrano attori dei Monty Python (Telegraph)

"In Supercoppa Vitinha e Tel ci hanno messo per la ricorsa il tempo in cui Bolt correva i 100 metri"

Vitinha e Mathys Tel hanno sbagliato due rigori nella Supercoppa europea, dopo due rincorse che il Telegraph definisce “ridicole”: “sono stati due dei peggiori calci di rigore mai visti ai massimi livelli del calcio europeo”. Per il giornale inglese è la goccia che fa traboccare il vaso: basta con questa tendenza tragicomica ad “avvicinarsi in modo balbettante al dischetto del rigore”. E’ “imbarazzante”.

“Si sta arrivando al punto in cui si potrebbe pensare che i calciatori moderni stiano facendo provini per unirsi al ” Ministero delle Passeggiate Sciocche” dei Monty Python”.

“Vitinha è uno dei migliori giocatori al mondo, capace di dettare il gioco dal suo ruolo di centrocampista centrale, ma la sua tecnica sui rigori deve essere migliorata – scrive il Telegraph – Dal momento in cui l’arbitro ha fischiato, la rincorsa è durata ben 9,79 secondi, mentre l’arbitro si avvicinava lentamente alla palla tenendo d’occhio il portiere. In quel lasso di tempo, Usain Bolt ha corso i 100 metri con qualche decimo di secondo di vantaggio. Il portoghese ha impiegato così tanto tempo a colpire la palla che ha quasi eguagliato il gol più veloce mai segnato nella storia della Champions League: i 10,12 secondi impiegati da Roy Makaay del Bayern Monaco per segnare contro il Real Madrid negli ottavi di finale del 2007″.

E Tel? “Ha impiegato più di nove secondi nella rincorsa, leggermente più lento di Vitinha (9,19 secondi), balbettando nel tentativo di mettere a terra Lucas Chevalier e di spiazzarlo. Con Chevalier che si tuffava alla sua sinistra, Tel aveva la porta spalancata ma ha tirato a lato”.

Poi Tel per quel rigore è stato pesantamente insultato.