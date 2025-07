Il diciottesimo di Yamal è stato un inno al politicamente scorretto, all’estetica delle mafie (Paìs)

Yamal ormai è un’icona per la generazione Z. A volte i calciatori poco si rendono conto di dover rappresentare (purtroppo è una stortura della società ma tant’è) anche dei modelli di riferimento. Per comportamenti, vestiario, musica. Sono i primi influencer, i più “potenti” forse. In questo – spiega El Paìs – il diciottesimo di Yamal è stato quasi un inno all’estetica delle mafie, al politicamente scorretto.

Yamal e i vestiti da gangster, controversie di una generazione politicamente scorretta (Paìs)

Scrive così El Paìs:

“Da qualche parte tra le montagne, quando il sole tramonta e le ombre si allungano, i clan si riuniscono per rendere omaggio a colui che è destinato a lasciare il segno nella storia”. Il brano sopra riportato potrebbe essere tratto da un tipico film di gangster , ma non lo è. Così inizia il video che Lamine Yamal ha condiviso su Instagram della sua controversa festa per il diciottesimo compleanno. […] Ciò che si vedeva erano tutti gli invitati vestiti come se fossero a una riunione di boss mafiosi. Questa tendenza, non priva di controversie, di idolatrare e replicare l’immagine del gangster è ciò che sui social media è noto come stile o estetica mafiosa.

Il festeggiato è stato il primo, ovviamente, a portare la premessa all’estremo. Il suo look consisteva in mocassini bianchi, pantaloni a zampa d’elefante e blazer; anelli d’oro tempestati di diamanti, bracciali e un orologio; e la catena che El Alfa gli aveva regalato con le sue iniziali e i colori del Barça. Questa estetica è ciò che Yamal ha definito in post successivi come “Eleganza”. E non solo lui. […]

Ma questo approccio al lusso senza paura dell’opulenza sembra far parte di una tendenza più ampia anche conosciuta come boom boom e nasce sia dall’esigenza di riaffermare il proprio status in periodi di instabilità, sia da una certa euforia per il politicamente scorretto. Il compleanno di Lamine Yamal è stato una celebrazione di tutto quanto sopra, intrisa di simbolismo mafioso. […] Tutto questo, unito alle altre polemiche della festa, non è stato ben accolto sui social media, e migliaia di utenti hanno cercato di sottolinearlo. Uno dei più schietti è stato il graffitaro italiano Tvboy , famoso per i suoi graffiti a tema sociale, che gli aveva appena dedicato un murale a Barcellona raffigurante il calciatore vestito da Superman. «Caro Lamine. La mafia non è una cosa con cui scherzare. La grandezza arriva sempre con l’umiltà. Rimani umile» ha scritto sul suo profilo”.