La gestione di Rodrygo al Real Madrid è un mistero, in Spagna si chiedono che ne sarà di lui (Marca)

"Qualunque sia la strategia, non sembra la migliore. Non giocando, il valore del giocatore - se volessero venderlo - diminuirebbe. Xabi Alonso ha parlato di scelta tecnica, ma resta un'incognita"

In Spagna – anche giustamente – si chiedono come mai Rodrygo sia sparito dal campo per Xabi Alonso. Lo spagnolo, tecnico del Real, ha escluso il brasiliano nelle ultime gare dei Mondiali per quella che egli definisce scelta tecnica. Un assurdo logico, dato il valore assoluto dell’esterno destro brasiliano, a volte anche più efficace di Vinicius jr. stesso. Tra le altre cose, riporta Marca, è misteriosa anche la strategia del club: che non lo vuole vendere, non lo vuole tenere, non lo fa giocare. Insomma, sta sbagliando.

La vicenda di Rodrygo resta un mistero malgestito (Marca)

Scrive così il quotidiano madrileno:

“Tutti i tifosi del Real Madrid si chiedono cosa ne sarà di Rodrygo. È un mistero perché non abbia avuto un ruolo di primo piano durante il Mondiale per Club. Il brasiliano ha esordito titolare contro l’Al Hilal (65 minuti e un assist), ma è stato sostituto contro Salisburgo (23 minuti) e Dortmund (4 minuti), mentre Xabi Alonso non lo ha schierato contro Pachuca, Juventus e Psg (con una sconfitta per 4-0).

Ma la sua situazione è davvero cambiata? Da quanto appreso da Marca nessuno al club (né la dirigenza né lo staff tecnico) gli ha indicato la porta d’uscita e siamo già a luglio. Il giocatore ha un contratto con il Real Madrid fino al 2028 e, soprattutto, vuole rimanere con la squadra con il fermo obiettivo di continuare a ottenere successi con il Real Madrid. […] Ecco perché la sua situazione rimane un mistero. Mercoledì scorso, Xabi Alonso […] ha risposto : «Non ha giocato oggi per motivi legati alla partita, ma non ha altro significato. Volevamo un profilo diverso per la partita, e non ha giocato. Non abbiamo ancora preso decisioni sul futuro in questo Mondiale.»

La strategia, qualora dovesse portare a una futura cessione, non sembra comunque la migliore, dato che senza minutaggio il valore del giocatore diminuisce e anche qualsiasi futuro accordo ne risulta compromesso.”