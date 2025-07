La cessione di Rashford al Barça ha due potenziali vincitori, nessuno dei due è lo United (Telegraph)

"Se eccellesse in Spagna, Amorim non farebbe una bella figura. Se dovesse andar male, il Manchester si ritroverebbe un giocatore sul groppone il cui prezzo sta calando"

Il Telegraph parla della cessione di Rashford al Barcellona come di un’operazione senza via di uscita. Se dovesse andar bene in Spagna, l’inglese sicuramente andrebbe ai Mondiali negli Usa e il Barcellona potrebbe facilmente riscattarlo data l’opzione a costo non elevato. Se dovesse andar male, lo United si ritroverebbe a contratto un patrimonio completamente deprezzato.

Rashford, la cessione al Barcellona è un’operazione senza “via di uscita” (Telegraph)

“Solo due anni fa il Manchester United riteneva di avere in mano un patrimonio da 100 milioni di sterline, ovvero Marcus Rashford. […] Si è deciso di assegnare a Rashford un nuovo contratto quinquennale del valore di circa 325.000 sterline a settimana e da allora è successo poco meno che un disastro. In effetti, la cosa ha un certo significato quando un giocatore che non molto tempo fa era tra i migliori attaccanti d’Europa viene ora espulso da un club che la scorsa stagione si è classificato 15° in Premier League […]

Ci sono due potenziali grandi vincitori dall’imminente prestito di Rashford al Barcellona per una stagione e lo United non è uno di questi. Il Barcellona, che la scorsa stagione ha vinto sia il campionato che la coppa di Spagna ed è andato vicino a fare la tripletta, è pronto ad accaparrarsi un giocatore molto talentuoso […] Qualsiasi scenario in cui Rashford eccellesse in Spagna non farebbe una bella figura su Ruben Amorim e sullo United e, con la fase finale della Coppa del Mondo alla fine della stagione, è improbabile che al 27enne manchino motivazioni […]

Allo stesso modo, se Rashford dovesse avere difficoltà al Barcellona, lo United si ritroverebbe con un giocatore ancora in squadra e il cui valore sta calando. […] Amorim sosterrebbe che lui vuole solo giocatori pienamente in sintonia e concordi con i suoi piani e che l’assenza di Rashford è un aiuto, non un ostacolo. Ma lo United sta riponendo grande fiducia nel suo allenatore portoghese, sostenendolo in modo così inequivocabile nella sua posizione spietata su Rashford e il resto della “squadra di artificieri” dello United, che sono stati esclusi dal tour pre-stagionale del club negli Stati Uniti. […]

Amorim sembra aver capito subito che Rashford non faceva per lui e il suo 3-4-2-1, e improvvisamente lo United si ritrova a dover subire enormi perdite finanziarie su giocatori le cui valutazioni sono crollate, in parte perché l’allenatore ha reso la loro posizione insostenibile. Togliere a Rashford la maglia numero 10 non ha fatto altro che rafforzare questa situazione. […] La fiducia dimostrata dallo United in Amorim e nel suo sistema è enorme e non farà che aumentare la pressione sull’allenatore e sulla squadra in vista di una stagione in cui hanno avuto uno degli inizi più difficili tra tutte le squadre della Premier League. Rashford, ovviamente, sarà a 850 miglia di distanza, a Barcellona, dopo un trasferimento da cui ha molto più da guadagnare rispetto allo United.