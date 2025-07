A Times Square ci sono immagini di Dembelé e Vinicius, ma nessuno sa chi siano (L’Equipe)

Sui maxischermi e sulle pensiline degli autobus di Times Square, i ritratti di Ousmane Dembélé e Vinicius sono esposti con orgoglio. Tra la folla di passanti, però, bisogna avere pazienza per trovare uno Yankee locale appassionato del Mondiale per Club. Per ospitare le semifinali e la finale, la Fifa ha scelto il MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, a pochi chilometri da Manhattan. Questa scelta ha anche offerto l’opportunità di raggiungere le numerose comunità straniere di New York. Tutt’altro che una coincidenza. Il campione d’Europa è l’unico club europeo ad avere un negozio nella Grande Mela, e non in un posto qualsiasi: sulla prestigiosa Quinta Strada. Nella Grande Mela, i giocatori godono di un relativo anonimato, come Joao Neves che passeggiava lunedì sera a Times Square. […]