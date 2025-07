Il calcio totale del Psg è pronto a scatenarsi sul Chelsea sotto gli occhi di Donald Trump (El Paìs)

Questa sera il Psg affronterà il Chelsea nella finale del Mondiale per club. Allo stadio sarà presente anche Donald Trump, elogiato a più riprese da Gianni Infantino. Una disamina su ciò che ci attende stasera secondo quanto scritto da El Paìs.

Il calcio totale del Psg sotto gli occhi di Donald Trump

“Nell’angolo dell’atrio in marmo della Trump Tower, il trofeo della Coppa del Mondo per Club brillava. Questa sera (ore 21:00, Dazn) si disputerà la finale tra il Psg, campione in carica della Champions League, e il Chelsea, vincitore dell’ultima Conference League. Il trofeo, un globo placcato in oro circondato da due anelli intersecati, si adattava perfettamente all’opulenza del torneo. Il premio per il vincitore si aggirerà intorno ai 105 milioni di euro”.

“Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha difeso il successo del torneo e ha confermato la presenza di Donald Trump alla finale di stasera. «La prima volta che sono stato alla Casa Bianca, ho guardato fuori dalla finestra e c’era una porta da calcio in giardino. Trump mi ha detto che gli piace, così come alla sua compagna e ai suoi figli. È il presidente degli Stati Uniti, il paese ospitante di questa Coppa del Mondo e uno dei tre organizzatori della prossima Coppa del Mondo (insieme a Canada e Messico). Voglio ringraziare il governo e gli stati. Sarà fantastico avere il presidente alla partita», ha esultato Infantino”.

“Infantino ha difeso il coinvolgimento di Trump nei gruppi di lavoro per questa Coppa del Mondo per club e per il prossimo torneo internazionale del 2030. L’amministrazione Trump ha appena approvato un disegno di legge che ripartirà tra le undici città ospitanti 625 milioni di dollari per finanziare la sicurezza della Coppa del Mondo sul suolo statunitense. Ciò ha rappresentato un gradito impulso per il comitato organizzativo americano”.

“Quando è stato il momento di parlare di calcio e della finale, c’è un consenso generale sull’eccellenza del lavoro di Luis Enrique in difesa e in attacco. Si fa spesso riferimento al Psg come a una squadra che ha raggiunto il calcio totale. Il pressing aggressivo quando l’avversario ha la palla. Lo stesso Luis Enrique ha citato come esempio la versatilità di Achraf Hakimi, che gli permette di ricoprire ruoli diversi dal suo ruolo originale di terzino destro. Lo stile di gioco dominante del Psg e come contrastarlo è stato oggetto di dibattito venerdì tra gli analisti del torneo”.

“Si cercano antidoti per contrastare il dominio del Psg sul gioco e sugli avversari. L’approccio del Bayern è quello che il Chelsea sembra disposto a imitare. Ma con il permesso dei londinesi, stasera, il calcio totale del Psg, tanto celebrato e ammirato, potrà essere incoronato al MetLife Stadium nel New Jersey. Sotto l’occhio vigile di Donald Trump”.