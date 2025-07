Ndoye, il Nottingham Forest ha presentato un’offerta al Bologna. Lo svizzero ha già detto di sì (Romano)

Dan Ndoye del Bologna non è corteggiato solo dal Napoli, ma anche in Premier League. Infatti, oltre ad essere monitorato anche dal Crystal Palace, il Nottingham Forest ha presentato un’offerta ufficiale per lui; l’esterno svizzero ha già accettato la destinazione.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

Il Nottingham Forest ha presentato la prima offerta ufficiale al Bologna per Dan Ndoye, obiettivo principale per il ruolo di ala. Ndoye ha già detto sì al progetto e i colloqui tra club inizieranno ora con altre squadre ancora interessate, tra cui Napoli e Crystal Palace. Il Forest ora spinge.

🚨🌳 EXCL: Nottingham Forest submit first official bid to Bologna for Dan Ndoye as main target at winger position.

Ndoye already said yes to #NFFC project and talks club to club will now start with more sides still keen including Napoli and Crystal Palace.

Forest, now pushing. pic.twitter.com/SG0WzkfaF7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2025