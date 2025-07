Lucca al Napoli ora è ufficiale, sarà lui il vice di Lukaku

Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli.

L’attaccante arriva dall’Udinese in prestito oneroso (9 milioni) con obbligo di riscatto (26 milioni). Sarà il vice di Romelu Lukaku nella prossima stagione.

E’ il quinto nuovo giocatore che arriverà alla corte di Antonio Conte.

Lucca è un nuovo calciatore del Napoli

Il comunicato del Napoli recita:

La Ssc Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall’Udinese Calcio.

E’ arrivato anche il consueto saluto del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis attraverso X: “Benvenuto Lorenzo!”

Benvenuto Lorenzo! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 18, 2025

Scrive così il Corriere della Sera a firma Condò:

Era dai tempi dell’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus (2018) che non si registrava in serie A un hype tecnico del valore di quello generato dall’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. Da tempo nessuno più si illude che il campionato italiano sia in grado di attirare campioni del genere nel loro prime, ma come Ronaldo garantì tre stagioni di gol. […] I tempi di ingaggio sono simili, Cristiano a 33 anni e mezzo, Kevin a 34. La grande differenza, a proposito di conti, è che il belga arriva da svincolato mentre Ronaldo venne pagato 100 milioni al Real. […] Il Napoli dovrà poi prendersi la responsabilità di andare più avanti possibile in Champions, dove i big spender degli altri tornei al momento sembrano lontanissimi. Questo è pane per Antonio Conte, perché per citare una sua battuta famosa — e mai abbastanza rimpianta — non sta entrando con 10 euro nel ristorante da 100, ma almeno una settantina in tasca li ha. Evitando le trappole del menu, può arrivare fino al dolce