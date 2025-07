Lookman ha scelto l’Inter, ma il Napoli vuole inserirsi attraverso la cessione di Raspadori (CorSport)

Napoli e Inter si stanno sfidando per Ademola Lookman; l’attaccante dell’Atalanta, però, preferirebbe la destinazione nerazzurra, anche se l’Inter ha presentato finora un’offerta ritenuta troppo bassa dalla Dea.

Lookman ha scelto l’Inter, ma il Napoli vuole inserirsi attraverso la cessione di Raspadori

Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport:

Il Napoli s’è mosso, l’Inter non ha arretrato ed è pronta a rilanciare, l’Atalanta è in attesa con le idee chiare. Ademola Lookman è diventato all’improvviso l’oggetto di due desideri. Lookman è un affare serio, serissimo: 27 anni, attaccante micidiale, la scuola di Gasp in fase difensiva, l’abitudine di giocare uomo-uomo, i gol su un carnet importantissimo e anche la corona di erede di Osimhen sul trono del Pallone d’Oro africano. Tra l’altro, è nigeriano come Osi; e se Victor ha difeso la sua scelta di nome Galatasaray anche a dispetto del pozzo di petrolio da 40 milioni a stagione offerto dall’Al-Hilal, anche Ademola ha scelto l’Inter raggiungendo a coté l’intesa personale sull’ingaggio. Sull’asse Milano-Bergamo, però, la quadra non è stata trovata: ballano dieci milioni tra l’offerta interista da quaranta e la richiesta della Dea da cinquanta.

L’Inter ricomincerà oggi a lavorare intensamente all’affare e rilancerà. E il Napoli, nel frattempo, continuerà a restare in attesa, pronto eventualmente a inserirsi: il direttore sportivo Manna ha fatto la prima mossa di recente proponendo agli agenti di Lookman un salario da cinque milioni a stagione, superiore di circa un milione rispetto a quello prospettato dall’Inter. Se lo stallo Atalanta-Inter non sarà superato in tempi brevi, evidentemente avrebbe anche la chance di studiare l’operazione da prospettare alla Dea. Con una variabile imprescindibile: Giacomo Raspadori, di certo uomo decisivo per la conquista dello scudetto ma anche attaccante alla ribalta nella seconda parte della stagione. Dopo tante esclusioni. La situazione di Jack è ancora in sospeso: la sua eventuale cessione sbloccherebbe l’azione su Lookman.