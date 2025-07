Infantino ha reso i Mondiali una sagra: al Chelsea ha persino consegnato una coppa taroccata (Il Giornale)

Quante se ne sono dette su Infantino e Trump in quest’ultimo mese, corrispondente ai Mondiali per club appena conclusi. L’ultima da Il Giornale parla addirittura di una coppa taroccata che sarebbe stata data in mano ai giocatori del Chelsea. L’originale di Tiffany da 20 milioni di euro starebbe invece prendendo polvere nello studio ovale della Casa Bianca di Donald Trump a Washington. E nulla, pensiamo possa bastare dire questo.

Infantino e la sagra che è stata il Mondiale: al Chelsea ha dato una coppa taroccata (Giornale)

Scrive così Il Giornale:

“La coppa taroccata. Ultima idea di Infantino Gianni, capo della Fifa, acronimo rivisto, per l’appunto, in For Infantino Football Assistance. A smascherare la mandrakata ci ha pensato Donald Trump che ha rivelato di possedere, nello studio ovale della Casa Bianca, l’originale della coppa del mondo del club vinta dal Chelsea. Agli inglesi è stata consegnata, a loro insaputa, una replica.

Così ha spiegato il presidente degli Stati Uniti: «Nel marzo scorso, Infantino è venuto da me presentandomi il trofeo del vincitore di questa prima edizione della coppa del mondo per club, una coppa bellissima e significativa. Allora gli ho chiesto fino a quando avrei potuto tenerla e lui mi ha rassicurato che non l’avrebbe più ritirata, l’avrei potuta conservare alla Casa Bianca e nel frattempo la Fifa avrebbe provveduto a fare confezionare una replica dell’originale». Una commedia allestita nei dettagli, la coppa di 24 carati è stata creata da Tiffany e avrebbe un valore intorno ai 20 milioni di dollari ma questo è un dettaglio rispetto alla farsa messa in atto […]

Trump, qualche minuto prima (della premiazione del Chelsea ndr) aveva addirittura ricevuto, quasi di nascosto, la medaglia d’oro riservata ai vincitori del torneo, Infantino gli ha offerto il gioiello, come si fa con una mancia, cercando di nascondere il gesto però inquadrato dalle telecamere della diretta e riproposto dal buffo Var della cerimonia conclusiva. Una sagra totale […] Gianni Infantino ha usufruito anche di un ufficio nella Trump Tower per sbrigare ogni impegno legato all’organizzazione del torneo e per altri progetti internazionali, l’assegnazione del prossimo mondiale agli Usa fa parte di un piano ben definito che spazia dal mondo arabo a quello statunitense, a conferma del bluff di un football democratico. La prima coppa fake è entrata nella storia del calcio”.