Dowman il nuovo Yamal? A 15 anni ha brillato nelle amichevoli dell’Arsenal (L’Equipe)

Dopo un’ottima prestazione all’Europeo Under 17, ha impressionato anche in prima squadra. Per i tifosi dei Gunners è già "il nuovo Martin Odegaard".

A soli 15 anni, Max Dowman si è messo in evidenza nell’Arsenal con prestazioni brillanti contro Milan e Newcastle. L’Equipe, che gli dedica un approfondimento, evidenzia la sua crescita tra i giovani Gunners e le ottime prove già offerte con l’Inghilterra U17. Sarà il nuovo Lamine Yamal?

Dowman il nuovo talento del calcio europeo

L’Equipe scrive:

Venticinque minuti contro il Milan, mezz’ora contro il Newcastle. È tutto ciò che è bastato a Max Dowman per infiammare i match pre-stagionali dei Gunners. Domenica, l’ala di soli 15 anni ha permesso all’Arsenal di fare la differenza contro i Magpies negli ultimi istanti, procurandosi un rigore – trasformato da Martin Odegaard – dopo una corsa partita dalla fascia destra. Già qualche mese fa, Dowman aveva mostrato il suo talento durante l’Europeo Under 17 in Albania. «Max Dowman, ricordatevi questo nome», oppure: «Mi ricorda Martin Odegaard, ma più forte», dicevano alcuni utenti online. Eliminata già nella fase a gironi, l’Inghilterra aveva comunque potuto consolarsi con le spettacolari performance del suo talentuoso centrocampista. Contro la Repubblica Ceca (4-2), aveva offerto grande spettacolo. Prima con un gol straordinario: dalla fascia destra, un cambio di ritmo con un dribbling fulminante, poi l’ingresso in area e un tiro vincente da posizione impossibile. Poi, Dowman aveva servito perfettamente Alejandro Gomes per il secondo gol inglese, ed era stato tra i protagonisti anche del terzo e quarto gol.

Nato nel 2009, il 31 dicembre, questo centrocampista offensivo gioca già con la selezione U17 da settembre 2024. Unico giocatore convocato per l’Europeo a non aver ancora compiuto 16 anni, è stato comunque il talento più brillante della squadra. Nessuna sorpresa per i tifosi più accaniti dell’Arsenal, visto che sta battendo ogni record con l’U18 dei Gunners negli ultimi mesi. In questa stagione ha segnato 15 gol e fornito 5 assist in 15 partite di Premier League giovanile, in una categoria in cui non dovrebbe ancora giocare per l’età che ha. Max Dowman è anche il più giovane marcatore nella storia della Youth League: si è preso questo lusso il 19 settembre 2024, segnando l’unico gol dell’Arsenal nella pesante sconfitta contro l’Atalanta (1-4).

L’Equipe conclude:

Il 23 luglio scorso, Dowman ha esordito con la prima squadra contro il Milan (1-0) – a soli 15 anni, 6 mesi e 23 giorni – prima di impressionare ancora di più contro il Newcastle (3-2) domenica 27 luglio. In 35 minuti, ha collezionato: 16 tocchi, 100% di passaggi riusciti (5 su 5), tre dribbling riusciti, 6 duelli vinti su 8 e due tiri nello specchio. La sua scioltezza negli spazi stretti, la capacità di portare palla ad alta velocità e l’abilità con entrambi i piedi sono qualità che faranno sognare Mikel Arteta e il suo staff.