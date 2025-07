Luis Enrique ha tre dribblatori come centravanti, Dembélé ha dato ragione a Cruyff (El Paìs)

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique rappresenta tatticamente una novità assoluta in Europa. Come spiega El País, il club parigino ha costruito il proprio successo su un’idea tanto semplice quanto ambiziosa: riportare al centro del gioco l’uno contro uno, l’arte del dribbling, l’estro degli esterni offensivi messi però come centravanti. In questa visione, che affonda le radici nella filosofia di Johan Cruyff — «non esiste un sistema che possa resistere al dribbling» — si inserisce un’interpretazione del calcio che punta sull’imprevedibilità e sulla creatività individuale, elementi spesso sacrificati sull’altare della disciplina tattica. Ne è un esempio un giocatore come Dembélé.

El País racconta come Luis Enrique, più che cercare l’efficacia arida, abbia abbracciato una filosofia ludica e spettacolare, in cui “la libertà è lottare per il compagno, per la squadra, per il club” e il dribbling rappresenta non solo un gesto tecnico ma una forma di resistenza creativa.

Dembélé e gli altri finti esterni di Luis Enrique (El Paìs)

Scrive così il quotidiano spagnolo:

“Forse mai prima d’ora una sentenza di Johan Cruyff, già devastante a suo tempo, ha acquisito un significato così profondo. […] Il paradigma attuale impone il gioco uno contro uno in molte fasi della partita. […] La partita dei quarti di finale Psg-Bayern (2-0) è stata una celebrazione dell’eccesso e della bravura di Coman, Barcola, Olise, Kvaratshkelia e Doué.

I campioni d’Europa in carica, il Psg di Luis Enrique, si distinguono per il loro reparto d’attacco unico, composto da tre puri dribblatori nella stragrande maggioranza delle occasioni. Gonzalo Ramos, il classico numero nove della squadra, è il quinto attaccante per minuti giocati (1.784). Kvaratskhelia, arrivato durante l’ultimo mercato invernale, lo supera di gran lunga (2.207). […] Le ali distese definiscono l’attacco di questo Psg che metterà alla prova la solidità difensiva del nuovo Madrid di Xabi Alonso, in particolare la fascia di Trent, il terzino più dribblato (1,99 a partita) nei cinque maggiori campionati.

[…] Tra tutti gli esterni a disposizione di Luis Enrique, Dembélé è stato quello che ha occupato di più il centro d’attacco, ma Barcola, Doué e, in misura minore, Kang Lee e Kvaratskhelia ci sono stati spesso. L’ampio utilizzo di esterni da parte di Luis Enrique ha anche un aspetto ludico e ricreativo, di godimento personale, collettivo e dei tifosi. Le statistiche del Mondiale per Club parlano da sole. La squadra che ha tentato più dribbling è il Psg, con 139, mentre il giocatore che ne ha eseguiti di più è Doué (35), seguito da Kvaratshkelia (27) e dal Barcola decimo (19)”.