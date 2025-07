De Gea: «Nel calcio di oggi i giovani neanche ti salutano, non c’è più il rispetto di prima»

A Cronache: «Vedere dei calciatori - che non hanno ancora fatto niente - sentirsi di aver fatto tutto per qualche buona partita... mi pesa. Ne parlo spesso con Mata, siamo di un'altra generazione»

David De Gea ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, aprendosi anche su molti temi riguardanti il calcio moderno e il suo ruolo.

De Gea: «Oggi i giovani negli spogliatoi neanche ci salutano»

Di seguito un estratto del suo lungo intervento al canale:

Hai giocato in tantissimi spogliatoi insieme a calciatori molto importanti: stai soffrendo questo cambio generazionale?

«Quando sono arrivato in Inghilterra ero molto giovane. Non parlavo con nessuno. Ho visto due epoche: il rapporto tra calciatori è l’aspetto che più è cambiato nel calcio. È una cosa… che mi pesa abbastanza. Quando ero un ragazzo, arrivavo nello spogliatoio e innanzitutto salutavo: se qualcuno mi parlava, rispondevo, altrimenti stavo zitto e ascoltavo i più grandi, senza disturbare. Ora è tutto diverso: i ragazzi praticamente non ti salutano neanche. Non c’è più il rispetto di prima, credo che si sia perso e sia un altro mondo, totalmente diverso. Negli ultimi anni, anche in Spagna, mi sono sentito fuori posto. Ne parlo spesso con Mata ed Herrera: siamo di un’altra generazione. Mi pesa molto vedere i giovani ragazzi che non hanno ancora fatto niente nel calcio sentirsi di aver già fatto tutto dopo una partita. Fatico a capire questa mentalità.»

Pensi che oggi sia più facile sentirsi giocatore?

«Prima era molto più difficile. Anzi, era quasi impossibile trovare continuità a 17 anni. Mi pesa questo cambio generazionale. Quando sono arrivato in Inghilterra ero molto giovane e anche timido: ora ho molta più esperienza e alla Fiorentina sono praticamente tutti più giovani di me. E quindi cerco di parlare con tutti e aiutarli in ciò che posso, voglio essere un esempio dentro e fuori dal campo. Mi piacerebbe essere un modello per chi mi vede come un veterano.»

È stato difficile continuare a sentirsi giocatore durante il tuo “anno sabbatico”? Perché hai scelto di fermarti?

«Ho vissuto tra Madrid e Manchester. Quando ho sentito di volermi tornare ad allenare per ritrovare la forma, ho iniziato a informarmi per trovare un allenatore dei portieri che mi aiutasse e mi hanno consigliato Craig Ellison e dal primo allenamento il nostro rapporto ha subito preso forma.»

Come ti sei ambientato alla Fiorentina?

«Mi sono ambientato velocemente a Firenze. Dal primo momento mi sono sentito come a casa, soprattutto in questo centro sportivo (il Viola Park, ndr) che è incredibile, così come con la gente. È stato tutto facile: ne parlavo l’altro giorno con alcuni compagni di squadra che è molto difficile trovare strutture come questa. Ce ne saranno due, tre o quattro in Europa. È impressionante. C’è tutto, è pazzesco.»

Cristiano Ronaldo è una “bestia da competizione”: cosa ne pensi?

«Mi ha fatto sorridere […] è una bestia da competizione. Il modo in cui si cura è sensazionale. […] Ce ne sono uno o due nella storia come lui.»

Rooney è stato un attaccante “sovrannaturale”. Che impressione ti ha fatto?

«Un attaccante sovrannaturale. Se ne parla poco. Avrebbe potuto giocare di più, era una bestia. […] Si arrabbiava e trascinava la squadra.»

Con mister Pioli come ti trovi?

«Come dice il mister, bisogna lavorare e farlo bene. Ha uno stile di gioco chiaro […] Possiamo fare una grande stagione.»

Ti piacerebbe tornare in Nazionale?

«Non è una cosa che mi toglie il sonno. [… ] Io faccio del mio meglio, se il ct in qualche momento vorrà chiamarmi, io sono qui. […] Ora nella mia testa c’è solo la Fiorentina: vogliamo fare un buon anno.»