Si muove in campo con rara intelligenza, non ha ancora ottenuto il credito che merita per il suo ruolo nel Psg. Che teneri quei (tanti) tifosi del Napoli che lo massacravano

Athletic inserisce cammellone Fabian Ruiz nella short list per il Pallone d’oro: “nella categoria Rodri”

Che bello sarebbe recuperare i commenti dei tifosotti del Napoli su Fabian Ruiz ai tempi di Ancelotti e anche dopo, quando l’acquisto dello spagnolo veniva inserito tra le tante prove a carico del pensionato. Il caro, vecchio Kolarov: sarà sempre troppo tardi quando entrerà nella Hall of Fame del football. Sono gli stessi che se Pedro avesse sbagliato il rigore contro l’Inter, avrebbero crocifisso Antonio Conte. È doveroso ricordarlo in tempi in cui sono tutti Contini (vedremo tra qualche mese).

Intanto Fabian Ruiz (qui si raccontò ad As) è diventato un insostituibile nel Psg di Luis Enrique (anch’egli si è dovuto ricredere sullo spagnolo) dopo esserlo stato nella Nazionale di Fuente.

Athletic lo inserisce nella sua top ten per il Pallone d’oro. Lo inserisce al sesto posto. Gli altri nove sono: Dembele, Vitinha, Salah, Raphinha, Yamal, Pedri, Hakimi, Mbappé (???, mah), Harry Kane.

Athletic definisce Fabian Ruiz giocatore che si muove con rara intelligenza

Ecco cosa Athletic scrive di Fabian:

Per alcuni, questa scelta potrebbe rientrare nella” categoria Rodri”, ma le persone non dovrebbero dormire su quanto è stato bravo Fabian Ruiz negli ultimi 12 mesi. Dopo la vittoria di Euro 2024 della Spagna, sono seguiti altri quattro trofei con la maglia del Psg, e il 29enne è stato al centro di tutto. Tale è la sua importanza per la squadra di Luis Enrique che solo Bradley Barcola ha totalizzato più di 60 presenze di Fabian in tutte le competizioni in questa stagione. Il suo modo di muoversi in campo sprizza intelligenza, si muove in sacche di spazio in cui nessun giocatore avversario vuole avventurarsi, come ha fatto così bene contro il Real Madrid questa settimana. Ci si sente in difficoltà nell’estromettere Joao Neves dalla top 10. Il suo tempo verrà sicuramente. Per ora, c’è la sensazione che Fabian non stia ottenendo il credito che merita per il ruolo che ha svolto in una macchina vincente. Siamo qui per darglielo.