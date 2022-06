Si ritira Kolarov, autore della famosa legge: «il tifoso capisce poco di calcio»

il tifoso può essere arrabbiato e può esprimere la sua opinione allo stadio, ma deve anche essere consapevole che di calcio capisce poco. Non parlo solo del tifoso della Roma, ma dei tifosi in generale.

«A me piace tanto il tennis, ma non capisco niente. Stessa cosa col basket: sono cresciuto con la pallacanestro ma non ne capisco niente. Posso fare il tifoso, ma non mi permetterei mai di mettermi a parlare su come deve giocare Djokovic solo perché è serbo. Posso fare il tifo e basta. Ci sta che io mi incazzi se perde, ma non mi permetterei mai di fare tattica. Questo ragionamento vale per tutti i tifosi in generale, non solo per i tifosi della Roma. Qui si chiacchiera tanto, si spreca fiato ma alla fine non si dice niente».