Arabia Saudita, verso 10 stranieri per squadra senza limite d’età (Tmw)

L’Arabia Saudita si prepara a modificare ancora una volta le regole della sua lega calcistica. Come riporta Tuttomercatoweb, potrebbe salire a dieci il numero di stranieri tesserabili per squadra, eliminando anche il limite d’età previsto finora per due dei posti disponibili. Un cambiamento che punta a rendere la Saudi Pro League ancora più attrattiva, soprattutto in vista del Mondiale del 2034.

L’aumento dei calciatori stranieri senza limiti di età:

Michele Pavese su Tuttomercatoweb scrive: «L’Arabia Saudita potrebbe decidere presto aumentare il numero di giocatori stranieri tesserabili nelle varie squadre, una decisione che potrebbe sconvolgere ulteriormente il calciomercato e aumentare gli arrivi nella Saudi Pro League. Secondo alcune indiscrezioni, la lega saudita sta pensando di aumentare a dieci il numero di giocatori stranieri per squadra, senza limitazioni di età. Un cambiamento che ovviamente potrebbe avere un impatto significativo».

La modifica dell’Arabia Saudita entro agosto:

Pavese prosegue: «Attualmente, la regola prevede otto giocatori stranieri per squadra, con un bonus di due posti aggiuntivi riservati a giocatori sotto i 23 anni. Da quando Cristiano Ronaldo è arrivato in Arabia Saudita nell’inverno del 2023, il numero di giocatori stranieri ammessi è aumentato da sette a otto, e ora potrebbe salire ancora. La federazione saudita sta cercando di ufficializzare questa modifica per l’inizio di agosto, mentre il mercato aprirà ufficialmente il 20 luglio».

Maggiore attrattiva in vista dei Mondiali 2034:

Tuttomercatoweb conclude: «Questa estensione dei posti per stranieri favorirà principalmente l’ingresso di calciatori provenienti dall’Europa. La federazione saudita, infatti, ha intenzione di rendere sempre più competitivo e interessante il suo campionato anche in vista del Mondiale del 2034. Giocatori di grande spessore come Théo Hernandez, che ha firmato con l’Al Hilal, e Mateo Retegui, che potrebbe presto trasferirsi all’Al Qadsiah, sono solo alcuni dei volti noti che potrebbero essere ammirati in Arabia Saudita».