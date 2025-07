Al Napoli piace ancora molto Zaccagni. Nusa e Garnacho non sono tra le priorità degli azzurri (Pedullà)

«Il problema è che Zaccagni la Lazio non potrebbe sostituirlo. Per 35 + 5 di bonus Nusa non lo prendi. I rapporti con l'entourage di Garnacho si sono interrotti a gennaio».

Dopo il sì di Dan Ndoye al Nottingham Forest, il Napoli ora sta valutando altri esterni sinistri che possano alternarsi con Noa Lang, anche lui preso quest’anno, dal Psv.

Il Napoli non è su Nusa, Garnacho lo ha abbandonato a gennaio: piace ancora Zaccagni

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:

«Si parla di un’offerta di 35 milioni recapitata al Lipsia per Nusa, ma per 35 + 5 di bonus non lo prendi, perché il mercato più va avanti, più la valutazione sale. Non mi pare che il Napoli sia su Nusa. Si parla di Garnacho; ma i collegamenti tra il suo entourage e il Napoli si sono interrotti a gennaio, perché l’entourage ci rimase male che gli azzurri non raggiunsero un accordo con lo United. Su Zaccagni vi dico che al Napoli piace molto, ma bisogna tenere in considerazione la situazione della Lazio, che se lo vende non lo può sostituire».

Pedullà lo scorso 3 giugno:

Mattia Zaccagni è il capitano della Lazio e ha un lungo contratto rinnovato poco più di un anno fa. In diverse occasioni ha manifestato l’intenzione di restare, ma la mancata qualificazione in Europa del club di sicuro può rimescolare le carte. Presto questo sarà uno dei temi da affrontare, servirà un dialogo approfondito. Come già raccontato, il Napoli è uno dei club che ha mostrato interesse nei riguardi di Zaccagni, dovendo fare diverse operazioni sul fronte offensivo, a maggior ragione sulla corsia mancina. Ma la Lazio farà di tutto per trattenerlo.