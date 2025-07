Ndoye, che bello quando il mercato è ridotto all’unica cosa che conta: i soldi.

I giornali di Bologna sono chiarissimi: il Napoli mai oltre i 40 milioni e il Nottingham Forest gli ha offerto 1,5 milioni in più

Che bello quando il mercato viene ridotto all’essenziale, all’unica cosa che conta: i soldi. Senza quelle ipocrisie sull’amore per una maglia o una piazza. Ndoye va al Nottingham Forest perché il club di Premier offre di più: a lui e al club.

Ecco cosa scrivono i giornali di Bologna.

Il Corriere:

il Napoli settimane fa sembrava avanti, ma non si è mai spinto oltre i 40 milioni nella sua proposta al Bologna (e i rossoblù non hanno gradito alcune mosse degli azzurri nell’affaire Beukema). Il Forest, che con ogni probabilità giocherà la prossima Europa League, aveva spinto forte sull’ingaggio per avere la preferenza di Ndoye rispetto a un club che fa la Champions, formulando una proposta più alta di 1,5 milioni all’anno allo svizzero. Così il Forest si è via via preso una forte preferenza fino alla fumata bianca: oggi o al più tardi domani Ndoye effettuerà le visite mediche per il club inglese e prenderà il posto di Elanga, passato al Newcastle a 64 milioni.

La Repubblica Bologna:

Goodbye Dan, il futuro di Ndoye parla inglese. Lo svizzero non parte verso le rotte più prestigiose della Premier League ma abbraccia il progetto e la pioggia di sterline del Nottingham. Pioggia che bagna anche le casse rossoblù: dopo lunga trattativa il prezzo giusto è stato trovato a quota 42 milioni più circa 4 di bonus. E, dettaglio non secondario come il Bologna ricorda bene dalle cessioni recenti, ai rossoblù dovrebbe venire accordato anche un 20% sulla futura rivendita del giocatore. Insomma, potenzialmente l’affare Ndoye potrebbe fruttare anche cospicuamente oltre i 50 milioni di valutazione che il Bologna aveva dato alla sua ala. Sulla clausola di rivendita sarà però decisa una data di scadenza, se il giocatore venisse ceduto dopo la parte destinata ai rossoblù sarà fissa, 7 milioni. Per lo svizzero invece è pronto un contratto da quasi 5 milioni di euro a stagione fino al 2030. Il Bologna proponeva un rinnovo in linea col tetto salariale di 2 milioni, inevitabile che la proposta del Nottingham Forest facesse gola.