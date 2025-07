Nusa, il Napoli prepara un’offerta da 35 milioni bonus inclusi (Sportmediaset)

Sfumato Dan Ndoye, vicino alla firma col Nottingham Forest, il Napoli dovrà cercare un nuovo esterno che possa alternarsi con Noa Lang. Uno dei nomi in lista resta Antonio Nusa del Lipsia, che gli azzurri avevano già sondato tra le alternative.

Nusa, il Napoli prepara un’offerta da 35 milioni bonus inclusi

Scrive il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando su X:

Il Napoli è interessato ad Antonio Nusa, esterno del Lipsia. Gli azzurri preparano un’offerta da circa 35 milioni bonus inclusi per il norvegese.

🚨Il #Napoli è interessato ad Antonio #Nusa, esterno del #Lipsia. Gli azzurri preparano un’offerta da circa 35M bonus inclusi per il norvegese. @sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 28, 2025

Il classe 2005 si era reso protagonista di una gran prestazione con la sua Norvegia nella vittoria per 3-0 contro l’Italia il mese scorso.

L’arrivo di Lucca mette fine alla ricerca di un vice Lukaku e offre al Napoli una soluzione devastante in più nel gioco aereo. Ma non è ancora abbastanza per considerare il reparto al completo. Ndoye è disponibile ad ascoltare l’offerta inglese, ma resta ancora alla volontà del Bologna. Così, Manna tiene vive le possibili alternative come Nusa del Lipsia o Chiesa del Liverpool, mentre non avrebbe riscosso entusiasmo l’ipotesi di prestito per Grealish dal City, che ha un ingaggio fuori parametro.