Zaccagni potrebbe andare via dalla Lazio, il Napoli è uno dei club interessati (Pedullà)

Il club farà di tutto per trattenerlo, ma la mancata qualificazione ad una competizione europea mette in serio rischio la permanenza dell'ala sinistra ex Verona.

La Lazio non è riuscita a qualificarsi ad una competizione europea per la prossima stagione. Di conseguenza, un calciatore come Mattia Zaccagni potrebbe decidere di lasciare il club per seguire ambizioni più alte; su di lui c’è da diversi mesi l’interesse del Napoli.

Zaccagni potrebbe andare via dalla Lazio, c’è sempre l’interesse del Napoli

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà:

Mattia Zaccagni è il capitano della Lazio e ha un lungo contratto rinnovato poco più di un anno fa. In diverse occasioni ha manifestato l’intenzione di restare, ma la mancata qualificazione in Europa del club di sicuro può rimescolare le carte. Presto questo sarà uno dei temi da affrontare, servirà un dialogo approfondito. Come già raccontato, il Napoli è uno dei club che ha mostrato interesse nei riguardi di Zaccagni, dovendo fare diverse operazioni sul fronte offensivo, a maggior ragione sulla corsia mancina. Ma la Lazio farà di tutto per trattenerlo.

Mario Giuffredi, agente di Zaccagni, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando un retroscena di mercato sul capitano della Lazio e il club azzurro. Continuano gli ottimi rapporti tra lo stesso procuratore e il Napoli come testimonia anche l’affare Marianucci:

«C’è stato l’interesse del Napoli a gennaio, è vero. Ma è anche vero che mai Zaccagni e mai la Lazio hanno mai pensato di separarsi. Il ragazzo ha rinnovato sei mesi prima, vuol diventare la bandiera della Lazio e non ha mai pensato di lasciare i biancocelesti».