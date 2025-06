Wirtz è diventato Wirtz perché da piccolo gli vietavano la tv (Telegraph)

"Invece di stare seduti in soggiorno, Florian e sua sorella Juliane giocavano a calcio. Invece dei videogiochi, Wirtz usciva. Invece di spostarsi in auto, la famiglia Wirtz si spostava in bici. "Ero molto contento", dice lui

“Che tipo di ambiente produce un calciatore d’élite?”, si chiede il Telegraph. Se lo chiede nel caso di Florian Wirtz, l’ultimo fenomeno del calcio europeo appena acquistato dal Liverpool per circa 150 milioni di euro. Hanno scavato un po’ tra vecchie interviste e materiale sparso. E insomma: pare che il piccolo Florian non mancassero supporto dei genitori, strutture accessibili e, “forse la cosa più importante, pochissime distrazioni. Da ragazzo, a Pulheim, un sobborgo di Colonia, non gli era nemmeno permesso avere la tv in casa“.

E così, “invece di stare seduti in soggiorno, Wirtz e sua sorella Juliane giocavano a calcio. Invece dei videogiochi, Wirtz usciva. Invece di spostarsi in auto, la famiglia Wirtz si spostava spesso in bicicletta. “Ero molto contento”, ha raccontato lui al Bundesliga Magazine lo scorso anno.

Senza questa educazione, Wirtz non sarebbe diventato il fantasista di oggi

“Senza questa educazione, Wirtz non sarebbe mai diventato il fantasista che è oggi – continua il Telegraph – Non sarebbe mai diventato una vera stella del calcio europeo”.

Il padre è il presidente della squadra di calcio locale, il Grün-Weiss Brauweiler. E la madre, Karin, è una che “quando un’agenzia inviò un regalo a Florian, nel tentativo di convincerlo a firmare con loro, lei restituì il pacco senza aprirlo. La famiglia Wirtz non vide la necessità di un agente. Anzi, ancora oggi rappresentano Florian”.

“Fuori dal campo, Wirtz è un leader silenzioso e poco appariscente. Così poco appariscente, in effetti, che a volte è stato preso in giro per questo. In Germania circola una battuta – che non gli piace particolarmente – che riguarda un video sui social in cui ha rivelato la sua passione per le patate in bianco. Tutto nasce da un video in cui a Wirtz veniva chiesto di classificare diversi tipi di piatti a base di patate, e lui ha indicato una patata lessa semplice come prima scelta (meglio delle patatine fritte). “Arriva al punto che non fa più ridere”, ha detto l’anno scorso.