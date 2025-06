Superlega, antitrust spagnola apre un’indagine per possibile abuso di potere della Uefa (As)

L’antitrust spagnola Cnmc (Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza), ha deciso di aprire un’indagine sulla Uefa per l’accordo tra la Federcalcio e nove club che sono usciti dalla Superlega (tra i quali anche Inter e Milan).

Come riportato da As:

La Cnmc sta indagando sulla Uefa per possibili comportamenti che violano gli articoli 1 e 2 della legge sulla concorrenza e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (S/0017/21). L’organismo avrebbe infatti limitato la concorrenza nell’organizzazione delle competizioni calcistiche europee. Si indaga su nove squadre per impedire loro di organizzare o partecipare a competizioni europee diverse dalla propria, in particolare la Superlega. L’organismo, che si basa sulla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cgue), a favore della Superlega e contro il monopolio Uefa, avrebbe anche adottato una serie di misure per garantire che i club rispettassero queste restrizioni.

L’accordo è stato firmato dopo che la Uefa ha annunciato che potrebbe escludere le squadre dalle sue competizioni e/o imporre loro diverse sanzioni che sono ora soggette all’esame del Cnmc. Il Cnmc ha aperto l’inchiesta dopo una denuncia presentata dalla società A22. Dopo aver analizzato le informazioni raccolte, ha identificato le prove di possibili violazioni degli articoli. L’apertura di questo fascicolo non pregiudica l’esito finale dell’inchiesta. Entro 24 mesi la risoluzione.

“Non è del tutto impossibile che tra qualche anno milioni di persone apriranno con gioia la piattaforma di streaming Unify, beatamente ignare del fatto che, al momento del lancio, avrebbe dovuto essere una Superlega europea”.

Magari “Unify finirà per essere un compagno di intelligenza artificiale iperrealista che assomiglia a Florentino Perez, o un’app che misura il tuo livello di arroganza, come quella che tiene traccia dei tuoi passi, o un simulatore che consente agli utenti di alleviare lo stress frustando cavalli morti. Tutto ciò sarebbe perfettamente appropriato, date le sue radici”.

Perché per ora, scrive il Nyt, Unify sembra una iniziativa bruttina, senza idee. Anche i nomi dati alle quattro divisioni della competizione — Star, Gold, Blue e Union — “sembrano il genere di cose che si ottengono in un videogioco senza licenza”.