Sergio Ramos s’è portato in Messico pure la camera iperbarica, a 39 anni segna ancora (l’Inter se n’è accorta)

Sergio Ramos torna protagonista, a 39 anni. Dopo una carriera da vincente puro, l’ex Real la scorsa notte è stato uno dei migliori in campo nella sfida del suo Monterrey all’Inter. Ha segnato il gol del vantaggio con la specialità della casa ovvero il colpo di testa. Ha battuto Bastoni (anche doveva marcarlo Acerbi e gli interisti protestano per un presunto fallo) e ha sorpreso Sommer che non è stato ancora impeccabile. Secondo Transfermarkt.it questo dovrebbe trattarsi del gol di testa numero 61 della sua carriera. A seguire un elogio che ne fa El Paìs dopo la notte da star.

Sergio Ramos si esalta anche col Monterrey dopo un inizio complicato

“Tra la fine di maggio dello scorso anno e l’inizio di febbraio, Sergio Ramos, che stava per compiere 39 anni, ha vissuto otto mesi di incertezza. Senza squadra, senza giocare, lavorando da solo. In attesa dell’occasione giusta che lo riportasse su un palcoscenico come quello del Rose Bowl di Los Angeles. Non voleva perdersi il primo Mondiale per Club, e la squadra messicana dei Rayados de Monterrey aveva un posto. Ha cominciato contro l’Inter finalista dell’ultima Champions League. «Sono emozionato come quando ero giovane. Questo nuovo torneo è sicuramente un’opportunità per dimostrare che sto ancora bene», ha detto Ramos alla vigilia”.

“La squadra messicana cercava un difensore centrale, ma non solo. Cercava anche qualcuno che potesse alzare il livello competitivo del gruppo. Come ha spiegato il presidente sportivo, José Antonio Tato Noriega, Ramos è molto coinvolto anche negli allenamenti.

“Il fatto che non giocasse da quasi un anno ha sollevato dubbi che, secondo Noriega, sono stati rapidamente fugati. Il calciatore sivigliano si è trasferito nel nord del Messico ma in qualche modo non ha mai abbandonato gli allenamenti a cui era abituato. Ha creato lì una struttura simile a quella che aveva a Madrid: palestra, bagno turco, sauna, il contrasto caldo-freddo e una nuova camera iperbarica. Tuttavia, i primi mesi del difensore centrale in Messico non sono andati come sperava. Alcuni infortuni gli hanno fatto saltare quasi la metà delle partite mentre i suoi compagni sono stati eliminati dal torneo di Clausura nei quarti di finale contro il Toluca”.

“Nonostante le delusioni sportive, l’arrivo di Ramos ha avuto un impatto significativo sul calcio in Messico. C’è stato un aumento delle presenze negli stadi in trasferta, delle vendite delle maglie e anche degli abbonamenti. Ha anche aperto opportunità commerciali”.

Qui in allegato il video del gol realizzato questa notte a Sommer.