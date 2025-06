Se Gyokeres ha segnato tanto in Portogallo, non è detto lo faccia anche nei top 5 campionati europei (Telegraph)

Il Telegraph ha analizzato gli acquisti più costosi in Premier League provenienti da Portogallo, Francia, Germania, Italia e Spagna negli ultimi 15 anni. Calcolando una percentuale di gol dei campioni che arrivano da diversi campionati europei, è risultato che, ad esempio, un giocatore come Viktor Gyokeres non è detto faccia bene alla sua prima ipotetica stagione in Inghilterra; sullo svedese c’è anche il Napoli.

Non è detto che Gyokeres si riveli un fenomeno anche anche nei top 5 campionati europei

Il quotidiano inglese scrive:

Concentrandosi su centravanti, ali e centrocampisti offensivi, abbiamo confrontato i loro record di gol nella loro ultima stagione all’estero (ossia la stagione che gli è valsa il passaggio in Premier League) con il loro successivo record di gol in Inghilterra. I risultati forniscono la forza della Premier rispetto agli altri top campionati europei.

La Primera Liga portoghese non è considerata una delle principali leghe europee, ma ciò non ha impedito ai club inglesi di spendere enormi cifre per acquistare giocatori da Benfica, Porto e Sporting Lisbona. Negli ultimi anni, Darwin Núñez, Luis Díaz, Evanilson, Fabio Vieira e Bruno Fernandes. Nessuno di loro è stato in grado di replicare l’exploit avvenuto in Portogallo, quando sono arrivati in Premier; c’è stato un calo del 62% di gol. Questo dovrebbe servire da avvertimento per i club inglesi che stanno cercando di ingaggiare Viktor Gyokeres dallo Sporting. Le squadre interessate non dovrebbero certamente aspettarsi che lo svedese sia prolifico tanto quanto lo è stato in Portogallo. Ha segnato 39 gol in campionato la scorsa stagione; sulla base dei calcoli precedenti, si tradurrebbe in circa 15 gol alla sua prima ipotetica stagione in Premier League.

Sono i calciatori di Serie A a trovarsi meglio in Inghilterra. Il Telegraph conclude:

Solo un calo del 32% di gol. Giocatori come Salah, Felipe Anderson e Balotelli hanno avuto numeri simili in entrambi i Paesi, mentre Kulusevski ha fatto meglio al Tottenham che alla Juventus. Zirkzee e Hojlund sono stati meno efficaci in Inghilterra rispetto all’Italia, ma il quadro generale è incoraggiante. Ci sarebbero buone ragioni per sperare che un calciatore come Victor Osimhen, ad esempio, possa riconfermarsi in Premier come fatto al Napoli.