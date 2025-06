Inter: dal mezzo rifiuto di Hojlund al vice di Chivu (Martusciello) – Gazzetta

Due novità in casa Inter, riportate da La Gazzetta dello Sport. Hojlund respinge l’invito dell’Inter e Martusciello è annunciato come vice di Chivu.

Il rifiuto di Hojlund

La Gazzetta scrive a proposito del declino dell’offerta da parte di Hojlund: «Dalla Danimarca, dov’è impegnato con la nazionale nelle amichevoli contro Irlanda del Nord (vinta ieri 2-1) e Lituania (in programma martedì), Rasmus Hojlund allontana, almeno per il momento, le sirene di mercato e, in particolare, l’interesse dell’Inter». E continua riportando le parole dell’attaccante: «Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United».

Ecco le parole del quotidiano in merito alla strategia nerazzurra per acquistare Hojlund: «Dopo l’exploit con l’Atalanta nel 2023, che gli era valso il passaggio al Manchester United per 70 milioni più bonus, in Premier League il danese non è riuscito a confermarsi. In 62 presenze complessive nel campionato inglese, Hojlund ha segnato appena 14 gol, dato che migliora leggermente se si allarga a tutte le competizioni: 26 reti in 95 partite. L’Inter vorrebbe sfruttare queste sue difficoltà per convincere i Red Devils a cederlo in prestito con diritto di riscatto, ma gli inglesi per il momento aprono solo all’addio definitivo per non meno di 45 milioni».

Il vice di Chivu

Il giornale rosa scrive anche su colui che affiancherà Chivu: «Il ruolo di vice, ultima casella mancante, sarà occupato da Giovanni Martusciello». Sulla sua carriera afferma: «Il 53enne ischitano era a busta paga della Salernitana fino al 30 giugno 2026. Dopo un lungo percorso come vice di Maurizio Sarri, Martusciello ha deciso di non seguire il tecnico fiorentino nel ritorno alla Lazio». E non è la prima volta che entra in contatto con l’Inter. Come scrive Filippo Conticello su La Gazzetta: «Tra l’altro, il nuovo secondo di Chivu ha già conosciuto la Pinetina e il club nerazzurro: nel 2017 si ero unito allo staff di Spalletti all’Inter, per poi tornare dal maestro Sarri alla Juventus due anni più tardi».

Il quotidiano conclude l’articolo con delle osservazioni sullo staff: «L’Inter ha scelto, quindi, di affiancare a Chivu un allenatore di provatissima esperienza e molto apprezzato nell’ambiente. All’interno dello staff del romeno rimarrà, comunque, Mario Cecchi, il tattico di Inzaghi che non ha seguito Simone sulla via dell’oro saudita: è l’elemento di congiunzione tra recente passato e futuro nerazzurro».