Mondiale per club, ondata di calore in arrivo negli Usa. Si può giocare a 37 gradi? (The Athletic)

Il Dortmund ha lasciato le riserve negli spogliatoi per preservali dal caldo. Cresce la preoccupazione per calciatori e spettatori.

Al Mondiale per Club cresce la preoccupazione per le alte temperature negli Usa. E la prossima settimana sarà anche peggio, secondo le previsioni. Per calciatori e tifosi presenti negli stadi è un problema non da poco. Ma c’è davvero necessità di giocare con queste temperature? Tra l’altro alcune partite si disputano alle 12 ora locale. Ne ha scritto Athletic, di seguito riportiamo un breve estratto.

Mondiale per club, ondata di calore in arrivo negli Usa

Sabato le temperature si avvicinavano ai 32 °C al Tql Stadium di Cincinnati mentre il Borussia Dortmund giocava contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns. La squadra tedesca ha pubblicato sui social media: “I nostri panchinari hanno guardato il primo tempo dagli spogliatoi per evitare il sole cocente. Non era mai successo prima, ma con questo caldo è comprensibile”.

“Il messaggio era accompagnato da una foto di giocatori che normalmente sarebbero stati a bordo campo, seduti invece in pantaloncini e maglietta attorno a un tavolo pieno di bevande. Giocatori, allenatori e tifosi erano già preoccupati per la prima settimana del Mondiale per Club. Nei prossimi giorni negli Usa è prevista un’ondata di calore che farà aumentare ulteriormente le temperature. I calciatori suggeriscono alla Fifa di adottare misure preventive”.

“«La partita è stata influenzata dalla temperatura», ha dichiarato Luis Enrique, allenatore del Psg. Dopo il calcio d’inizio della partita d’esordio contro l’Atletico Madrid a Los Angeles alle 12 ora locale. «La fascia oraria è ottima per il pubblico europeo, ma le squadre stanno soffrendo»”.

“Nella prossima settimana, alcune parti del paese sono destinate a diventare ancora più calde, comprese le località che ospitano partite. Otto delle 11 città ospitanti (due sedi a Orlando) si trovano sulla costa orientale, e si prevede che sarà il nord-est del paese a subire la peggiore ondata di calore”.

“Secondo i dati, si prevede che la temperatura a New York supererà i 37,8 °C entro martedì, mentre a Philadelphia è in vigore un’allerta per il caldo estremo da domenica fino alla fine della settimana. A Nashville, Tennessee – che martedì alle 14 ora locale ospiterà Auckland City contro Boca Juniors – la temperatura potrebbe raggiungere i 36,7 °C. Previsioni simili si registrano martedì a Charlotte, Carolina del Nord, dove il Benfica affronterà il Bayern Monaco alle 15 ora locale (37,2 °C). Anche le partite di mercoledì e giovedì, rispettivamente a Cincinnati, Ohio, e Washington, D.C., potrebbero svolgersi con temperature intorno ai 36 °C”.

“L’orario delle partite di questo torneo è preoccupante, con 35 delle 63 partite che inizieranno prima delle 17:00 e 15 di queste a mezzogiorno. Solo due di queste partite delle 12 si svolgono ad Atlanta, dove il tetto può offrire una certa protezione ai giocatori. Il Servizio Meteorologico Nazionale raccomanda, durante le ondate di calore, di mantenersi idratati e di cercare zone d’ombra quando si è all’aperto. Suggerisce inoltre di limitare le attività all’aperto faticose”.