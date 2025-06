Mannaggia a Messi: volevamo che il Mondiale di Infantino fallisse, e invece… (Times)

“Oh, Leo, proprio tu. Perché? Perché hai dovuto incoraggiarli? Perché è impossibile negarlo: Miami e Messi sono un vero e proprio botteghino”, “un circo itinerante” che sta facendo vincere la scommessa Mondiale per Club a Infantino. Una scommessa che tutti volevamo che perdesse, la Fifa. Lo scrive Martin Samuel sul Times, tornando sul grande dibattitto che gira attorno a questa competizione: criticata da tutti – a ragione – ma che poi quasi tutti guardano lo stesso. Volevamo tutti che fallisse, e invece.

“Ecco perché la Fifa li ha voluti qui – continua l’articolo di Samuel – Per chi ha il suo più grande amore in un caveau svizzero, il fine giustifica mezzi piuttosto discutibili. Si teme che ce ne saranno altri, da qui in poi. Nomi stellari, turni stellari, un processo rimodellato per soddisfare le presunte esigenze del pubblico. Ciò di cui il gioco aveva davvero bisogno, quindi, era un fiasco per Messi e Miami. Eppure il calcio raramente tratta male Messi”.

“Si sente già parlare di espansioni, di 48 squadre nel 2029, o di modi per garantire che nessun nome di spicco, nessun club di spicco, rimanga escluso. Tutte queste proposte colpiscono il cuore meritocratico dello sport; tutte lo svalutano, come ha fatto l’inclusione dell’Inter Miami. Eppure, guardate i numeri. Il Miami ha attirato 60.914 spettatori alla sua ultima partita del girone. Stanno dando i risultati sperati dalla Fifa. Infantino non si pentirà minimamente della sua ambizione. Probabilmente desidererà avere più strategie: aver trovato il modo di includere Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Mohamed Salah. Non preoccupatevi, lo farà”.

“Ciò che viene trascurato è che questa è solo la sua prima bozza”. “La Coppa del Mondo per Club è qui per restare, il suo formato è in continua evoluzione. Tutto verrà rivisto, verranno applicate delle modifiche. Quindi i progressi di Messi e del Miami sono significativi. I Los Angeles Galaxy, vincitori dei play-off della Mls, non avrebbero potuto fare per questa competizione quello che ha fatto il Miami. Infantino è un uomo superficiale che si circonda di stelle, che siano presidenti o ex giocatori. Amerà avere Messi al suo torneo. Sarà entusiasta dell’entusiasmo che ha creato. Se c’è una lezione da imparare da ciò che ha visto finora, è che la presenza in prima pagina funziona“.

“E, guardate, non nego che vedere uno dei più grandi protagonisti del calcio non smetterà mai di essere una gioia. Ci sono ancora momenti in cui sembra che la palla sia sull’elastico ai suoi piedi e giocatori di 15 anni più giovani sono in difficoltà nel cercare di gestirla”. “E Infantino sosterrà che è esattamente questo che dovrebbe essere il Mondiale per Club, oltre ai soldi. Eppure, se Messi, solo questa volta, non avesse fatto funzionare il piano, forse sarebbe stato meglio”.