L’Italia ha scelto Ranieri, oggi il tecnico parlerà con i Friedkin per il doppio ruolo con la Roma (Sky)

Non vorrebbe venire meno all'impegno preso con la Roma, per questo si valuta la possibilità di avere un doppio incarico.

La Nazionale italiana ha scelto il successore di Luciano Spalletti: è Claudio Ranieri. Ma l’ex tecnico della Roma dovrà parlare con la dirigenza giallorossa per avere il doppio impegno in società e in Nazionale.

Intanto, Spalletti questa sera siederà per l’ultima volta sulla panchina dell’Italia nel match contro la Moldavia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’Italia ha scelto Ranieri per il post-Spalletti

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Giornata decisiva per l’Italia tra campo e panchina. La nazionale è a Reggio Emilia: l’allenatore scelto dalla Figc per il post Spalletti è Claudio Ranieri. Oggi lui chiederà ai Friedkin la possibilità di avere questo doppio ruolo senza venire meno all’impegno preso con la Roma.

Fin quando parliamo dei tifosi, ci sta. Ma stiamo leggendo di ipotesi doppio incarico. Non sarebbe serio. Ranieri è perfetto per la Nazionale anche perché simbolo di serietà. Del resto, allenare l’Italia non è proprio il peggio che possa capitarti nella vita. Ma se sor Claudio non vuole, non vuole. Sarebbe grottesco avere un commissario tecnico che al tempo stesso è il garante del progetto tecnico si una società di Serie A. La Nazionale e il calcio italiano non ne uscirebbero certo bene ma – come dire – possiamo dire che sono abituati.

Poi, per carità, tutto può accadere. Non ci meraviglieremmo di nulla. Se Gravina vorrà accettare l’ipotesi doppio incarico, faccia pure. Tanto alla fine conteranno i risultati.