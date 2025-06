Pensavamo, ci illudevamo, che potesse essere onorato di guidare la Nazionale. Se non è così, amen. I romanisti non vogliono perché temono che Gasperini salti alla terza giornata

Ranieri dovrebbe essere simbolo di serietà, il doppio incarico aggiungerebbe grottesco a grottesco

Claudio Ranieri è il nome ideale per la guida della Nazionale. Qua al Napolista lo abbiamo lanciato al triplice fischio finale di Norvegia-Italia. Ma immaginavamo che lui potesse esserne fiero, orgoglioso. Mai avremmo immaginato un pomeriggio/serata come quelli di oggi. Col tecnico che è incerto sul da farsi perché ha preso un impegno con la Roma. A tutto questo aggiungiamo il romanismo che è insorto contro l’ipotesi Ranieri ct: la verità è che temono servi loro un allenatore alla terza giornata, il tasso di fiducia nei confronti di Gasperini è meno quindici (a voler essere magnanimi, anche perché Gasperini è come i peperoni, difficile da digerire per i tifosi della Magica).

Fin quando parliamo dei tifosi, ci sta. Ma stiamo leggendo di ipotesi doppio incarico. Non sarebbe serio. Ranieri è perfetto per la Nazionale anche perché simbolo di serietà. Del resto, allenare l’Italia non è proprio il peggio che possa capitarti nella vita. Ma se sor Claudio non vuole, non vuole. Sarebbe grottesco avere un commissario tecnico che al tempo stesso è il garante del progetto tecnico si una società di Serie A. La Nazionale e il calcio italiano non ne uscirebbero certo bene ma – come dire – possiamo dire che sono abituati.

Poi, per carità, tutto può accadere. Non ci meraviglieremmo di nulla. Se Gravina vorrà accettare l’ipotesi doppio incarico, faccia pure. Tanto alla fine conteranno i risultati.

#Ranieri sì è preso una notte di riflessione su ipotesi doppio incarico Roma/ct

Tic tac — stefano salandin (@SalandinS) June 8, 2025

Un cenno a parte lo meritano i tifosi della Roma che stanno insorgendo contro questa ipotesi. Andare sui social, vi farete un sacco di risate.