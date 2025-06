La partita più divertente dell’anno che non avete visto (VIDEO)

“Proprio quando pensavi di aver visto tutto ciò che il calcio ha da offrire”, scrive il New York Times, ecco che arriva Spagna-Germania, semifinale dell’Europeo Under 19. La partita più divertente dell’anno (ma forse di sempre) che non avete visto. Quei pochi fortunati che l’hanno guardata in diretta la raccontano al bar. Gli altri la stanno recuperando con gli highlights, che vi proponiamo nella versione extended perché meritano un quarto d’ora del vostro tempo (ma anche solo i gol andranno benissimo).

Spoiler: è successo di tutto. E’ finita 6-5 dopo i supplementari. Con un rigore sbagliato, un autogol disastroso, due diverse triplette, un gol su calcio d’angolo, tre gol (quasi decisivi) nei minuti di recupero, quattro nei tempi supplementari e il gol della vittoria al 119° minuto. Godetevela.

La squadra di Paco Gallardo affronterà domani i Paesi Bassi in finale, ha già vinto lo scorso anno.