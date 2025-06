Khabib si rifiuta di stringere la mano a una giornalista della CBS che gli ha chiesto scusa VIDEO

La leggenda dell’UFC Khabib Nurmagomedov si è ritrovato sotto i riflettori per un momento imbarazzante durante la trasmissione in diretta della finale di Champions League sulla televisione americana CBS. Solo la grande professionalità di Kate Abdo, conduttrice dell’abituale trasmissione, ha fatto superare velocemente e con la massima naturalezza il momento di imbarazzo.

Nello show, dove è stato ospite con Jamie Carragher, Madre Richards e Thierry Henry, Habib ha salutato tutti i presenti, tranne la conduttrice che aveva aspettato il suo turno e ha allungato la mano verso il lottatore, ma ha ricevuto in cambio il diniego di Khabib, molto rispettoso nel mettersi la mano sul petto e spiegarle le sue ragioni. Lo Abdo lo ha subito ringraziato per la sua partecipazione, aggiungendo: «Mi scuso, grazie mille. Khabib, un combattente UFC, è stato un onore averti con noi».

Khabib Nurmagomedov is a devout Muslim and a true ambassador of Islam. We admire you for upholding Islamic values, including your respectful stance on avoiding handshakes with women. Much respect, but I wish you were a Barca fan, brother! pic.twitter.com/QwseIv5mdg

— Extraordinary Ustaz 👳🏾‍♂️📿 (@bapphah) June 1, 2025