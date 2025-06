Il Napoli tratta per Juanlu Sanchez, se non arriva in lista c’è Marc Pubill (Di Marzio)

Per ora, il Siviglia non abbassa le sue pretese.

Il Napoli ha messo nel mirino Juanlu Sanchez, laterale del Siviglia, come rinforzo per le fasce di difesa. Giovanni Manna è in missione in Spagna per il classe 2003 e ha già avuto un incontro positivo col Siviglia. L’alternativa è Marc Pubill dell’Almeria. Questo è quanto riferito dall’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

“Incontro positivo in Spagna con il Siviglia per Janlu Sanchez, esterno destro del 2003. C’è già l’accordo con il giocatore, si continua a trattare con il club per trovare l’intesa definitiva sulla cifra. Operazione da 15 milioni di euro. Per ora, il club spagnolo non abbassa le sue pretese (e chiede una cifra pari 20 milioni di euro). Nello stesso ruolo in lista anche Pubill dell’Almeria ma ad oggi il più avanti è il giocatore del Siviglia”.

Juanlu Sanchez è un profilo giovane, in quanto non ha ancora compiuto 22 anni: li farà a metà agosto. Proprio come Marianucci, andrebbe dunque a rinfrescare dal punto di vista anagrafico la retroguardia di Antonio Conte.

Il suo ruolo naturale è quello del terzino destro di una difesa a quattro, posizione che ha ricoperto anche nell’ultima stagione e che evidentemente ricoprirebbe anche a Napoli, giocandosi magari il posto con Di Lorenzo, titolare fisso nelle ultime annate.

Juanlu potrebbe comunque essere utilizzato anche come esterno di centrocampo a tutta fascia, nel caso Conte avesse la necessità di tornare al 3-5-2 come avvenuto nell’ultima stagione. In alcune occasioni, come contro il Villarreal a fine maggio o contro la Slovacchia agli Europei Under 21, ha fatto l’esterno offensivo del 4-2-3-1, posizionandosi dunque sulla linea dei trequartisti.