Juanlu Sanchez, il Napoli ha offerto 10 milioni + 4 di bonus ma il Siviglia ne chiede il doppio (Correo de Andalucia)

Il Napoli è fortemente interessato al terzino destro del Siviglia Juanlu Sanchez, che al momento sta disputando l’Europeo Under 21 con la Spagna. Il ds Mana è stato proprio nella città andalusa per incontrare i suoi agenti e fare una prima offerta, che però è ancora lontana da quanto richiesto dal Siviglia.

C’è distanza di 10 milioni tra Siviglia e Napoli per Juanlu Sanchez

Come riportato da El Correo de Andalucia:

L’offerta iniziale presentata dal Napoli era di 8 milioni + 4 di bonus, poi è salita a 10 milioni + 4. Al momento il Siviglia ne chiede 20, ma il 30 giugno si avvicina ed è l’offerta più alta che il club ha ricevuto per cercare di sanare i conti. Ne trarrebbero tutti i benefici in quanto Juanlu è un calciatore proveniente dalle giovanili del Siviglia e quindi la cifra di partenza richiesta (20 milioni) potrebbe anche scendere.

Juanlu Sanchez è un profilo giovane, in quanto non ha ancora compiuto 22 anni: li farà a metà agosto. Proprio come Marianucci, andrebbe dunque a rinfrescare dal punto di vista anagrafico la retroguardia di Antonio Conte.

Il suo ruolo naturale è quello del terzino destro di una difesa a quattro, posizione che ha ricoperto anche nell’ultima stagione e che evidentemente ricoprirebbe anche a Napoli, giocandosi magari il posto con Di Lorenzo, titolare fisso nelle ultime annate.

Juanlu potrebbe comunque essere utilizzato anche come esterno di centrocampo a tutta fascia, nel caso Conte avesse la necessità di tornare al 3-5-2 come avvenuto nell’ultima stagione. In alcune occasioni, come contro il Villarreal a fine maggio o contro la Slovacchia agli Europei Under 21, ha fatto l’esterno offensivo del 4-2-3-1, posizionandosi dunque sulla linea dei trequartisti.